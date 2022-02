Die Angst vor Regulierung drücke immer wieder auf die Kurse der Kryptowährungen. Das untermauere die nach wie vor hohe Volatilität in diesem Sektor. "Der Aktionär" bevorzuge deshalb die beiden Leitwährungen Bitcoin und Ether gerade für Neueinsteiger, die sich erst mit dem aufstrebenden Markt und seinen Funktionsweisen vertraut machen müssten.



Die langfristige Kaufempfehlung für Bitcoin und Ether als spekulative Depotbeimischung gilt daher weiterhin, so Maximilian Völkl. Krypto-Investoren sollten sich jedoch stets der enormen Volatilität dieser jungen Assetklasse bewusst sein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es sind turbulente Zeiten an den Kryptomärkten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Nach der jüngsten Erholungsrally habe der Bitcoin nun wieder mehr als sieben Prozent an Wert verloren. Grund für den erneuten Rücksetzer seien aufflammende Sorgen, dass US-Präsident Joe Biden Kryptowährungen künftig stärker unter Regulierung stellen wolle.Laut Yahoo Finance wolle Biden bereits in der kommenden Woche eine "weitreichende" Verordnung zur Regulierung erlassen. Neben existierenden Kryptowährungen wie dem Bitcoin solle unter Berufung auf Regierungskreise auch eine mögliche digitale Zentralbankwährung betroffen sein. Finanz-, Innen- und Justizministerium würden demnach angewiesen, sich mit einem Konzept für diesen sogenannten "digitalen Dollar" zu beschäftigen.