Das übergeordnete Bild habe sich allerdings wieder deutlich aufgehellt und so sollten die Gewinnmitnahmen nur von kurzer Dauer sein. Sobald der Kurs den Widerstand gemeistert habe, werde ein neues Kaufsignal generiert und zusätzliches positives Momentum entstehte.



Das Sentiment habe sich in einer Woche um 180 Grad gedreht und viele Krypto-Währungen wie der Bitcoin würden sich kräftig erholen. Zwar befinde sich der Kurs noch in seiner wochenlangen Seitwärtsrange, aber diese dürfte in den nächsten Wochen nach oben verlassen werden. "Der Aktionär" bekräftige damit seine positive Grundeinschätzung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Newsflow in den letzten Tagen war überraschend positiv und die Krypto-Währungen legten auf breiter Front stark zu, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bitcoin, die Nummer eins nach Marktkapitalisierung, habe ein besonders starkes Comeback vollbracht. Jetzt notiere der Kurs kurz vor einem entscheidenden Widerstand. Diese Marken stünden bei Anleger aktuell im Fokus.Bis Mitte Juli sei die Stimmung am Krypto-Markt düster gewesen. Viele Krypto-Währungen seien seit Wochen auf Talfahrt gewesen und es sei kein Ende in Sicht gewesen. Der Bitcoin (BTC) sei zwischenzeitlich sogar unter die wichtige psychologische 30.000-USD-Marke gefallen. Rettung in letzter Minute sei von der Krypto-Konferenz "The B-Word" gekommen, wo namhafte Unternehmer und Investoren wie Elon Musk, Cathie Wood und Jack Dorsey erneut ihre Begeisterung für Krypto-Währungen bekräftigt hätten. Der Bitcoin habe daraufhin ab dem 21. Juli einen kraftvollen Rebound gestartet.