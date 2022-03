Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (02.03.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach anfänglichen Verlusten hat der Kryptomarkt in den vergangenen Tagen kräftig an Wert gewonnen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin koste aktuell fast 30% mehr als noch am letzten Donnerstag. Börsen-Guru Mark Mobius vermute dahinter v.a. die wachsende Nachfrage in Russland als Folge der harten Sanktionen des Westens. "Dass der Bitcoin jetzt Stärke zeigt, liegt daran, dass er Russen eine Möglichkeit gibt, ihr Geld und ihren Wohlstand zu retten", habe Mobius in einem CNBC-Interview gesagt. Er selbst habe sich bislang eher kritisch zu Kryptowährungen geäußert und würde unter normalen Umständen nicht in Bitcoin und Co investieren, "aber wenn ich Russe wäre, würde ich jetzt kaufen", so der 85-Jährige. Allen anderen Anlegern rate er, spätestens jetzt ihre Portfolios zu diversifizieren und dabei auch auf Gold zu setzen. "Gold muss man jetzt haben. Ich predige schon sehr, sehr lange, wie wichtig es ist, etwas physisches Gold zu besitzen", so Mobius.Tatsächlich würden stark gestiegene Handelsvolumen von Kryptowährungen gegen den russischen Rubel und die ukrainische Hrywnja auf eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage in den beiden Ländern hindeuten. Die Idee, dass Bitcoin und Co als Krisen- und Fluchtwährung an Bedeutung gewinnen würden, finde derzeit jedoch weltweit wieder Anklang und trage zur jüngsten Kurserholung bei. Dass Russland die westlichen Wirtschaftssanktionen im großen Stil mit Hilfe von Kryptowährungen unterlaufen könnte, würden Branchenexperte zumindest kurzfristig für unwahrscheinlich halten. Zudem hätten einige der größten Kryptobörsen der Welt bereits die Accounts von russischen Bürgern auf der Sanktionsliste eingefroren. Dennoch dürften die Behörden und auch die Krypto-Community bei größeren Transaktionen dieser Tage ganz genau hinsehen. Auch weitere Schritte zur staatlichen Regulierung sowie zur Sperrung weiterer russischer Accounts im Rahmen der Sanktionen seien kurz- und mittelfristig denkbar.