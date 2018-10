Börsenplätze Krones-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

76,05 EUR +0,86% (29.10.2018, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

76,00 EUR +0,80% (29.10.2018, 12:13)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (29.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Bei einem Umsatzanstieg von 7% in den ersten neun Monaten sei das EBT um 17% auf 139 Mio. EUR gefallen. Belastend hätten Kostensteigerungen (Material, Personal) gewirkt. Hinzugekommen seien Digitalisierungsinvestitionen und eine in Q3 gebuchte Einmalaufwendung von geschätzt 20 Mio. EUR in Zusammenhang mit dem Aufbau der neuen Produktionsstätte in Ungarn.Die EBT-Marge habe sich auf 5,2% (VJ 6,7%) bzw. bereinigt um den Einmalaufwand auf ca. 5,9% eingeengt. Das ursprüngliche zum Vorjahr stabile Jahresziel von 7% sei auf 6,5% (ohne Q3-Einmalbelastung und nicht quantifizierte Anlaufkosten aus der Erweiterung des Global Footprints) abgesenkt worden. Maichl schätze ohne die 20 Mio. EUR Einmalbelastung 6,3% (bisher 6,4%). Bei Berücksichtigung weiterer Anlaufkosten könnte Krones das Ziel von 6,5% erreichen.Mittelfristig würden 8% bei einem organischen Durchschnittswachstum von 5% das Ziel bleiben. Im Zuge einer sich eintrübenden Konjunktur und einem dadurch zunehmenden Preiswettbewerb könnten sich die Ziele als zu ambitioniert erweisen. Die genaue Zeitdimension (2021 oder 2022) für das Margenziel solle erst im Februar 2019 publiziert werden. Dies offenbare ein gewisses Maß an Planungsunsicherheit.Nach der Einarbeitung des Q3-Zahlenwerkes reduziere Maichl seine Prognose für den Gewinn je Aktie für 2018 um 5% auf 5,01 EUR und für 2019 um 4% auf 5,91 EUR. Die Markterwartung von 5,52 EUR bzw. 6,33 EUR erscheine Maichl zu optimistisch. Seine Ergebnissenkung führe zu einer Reduktion des DCF-basierten Kursziels von 86 EUR auf 82 EUR. Risiken: Investitionsgüterkonjunktur.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Krones-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link