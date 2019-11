Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

60,20 EUR +2,64% (01.11.2019, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

60,25 EUR +2,12% (01.11.2019, 16:36)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (01.11.2019/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Markus Armer, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 54 Euro auf 62 Euro.Das oberpfälzische Unternehmen habe ein schwaches Q3-Ergebnis vorgelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Weitere Maßnahmen zur Restrukturierung werte er zwar positiv. Das Erreichen der Jahresziele halte er aber dennoch für ambitioniert, auch wenn die Auftragslage bleibe gut. Armer habe seine Ergebnisprognosen angepasst.Markus Armer, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Krones-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 54 auf 62 Euro angehoben. (Analyse vom 01.11.2019)Börsenplätze Krones-Aktie: