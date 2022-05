Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (06.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) unter die Lupe.Eine hohe Nachfrage der Getränkeindustrie stimme Krones mit Blick auf seine Jahresziele zuversichtlich. Dabei stütze sich der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller auf deutliche Zuwächse zum Jahresstart sowie auf Rekorde bei Auftragseingang und Auftragsbestand. Die Krones-Aktie könne am Freitag gegen den Markttrend deutlich zulegen.Die Jahresziele stünden bei Krones wie bei vielen Unternehmen unter dem Vorbehalt, "dass der Krieg in der Ukraine nicht weiter eskaliert und der pandemiebedingte Shutdown in China auf wenige Wochen beschränkt sein wird." Insgesamt bleibe das Umfeld herausfordernd angesichts von Materialengpässen, politischen Risiken sowie hoher Inflation, hieß es aus der Konzernzentrale."Auch im Gesamtjahr 2022 wird, wie schon im ersten Vierteljahr, der limitierende Faktor nicht die Produktionskapazität, sondern das verfügbare Material sein", habe Konzernchef Christoph Klenk im Quartalsbericht in einem Brief an die Aktionäre geschrieben. Bislang sei es dem oberpfälzischen Konzern aber gelungen, trotz weltweit knapper Materialien und angespannter Lieferketten die Produktionskapazitäten stabil auszulasten. Zudem seien höhere Kosten auf die Kunden umgelegt worden. Erst im April habe Krones die Preise für Neumaschinen und Anlagen angehoben.Vor diesem Hintergrund halte der Vorstand sogar ein Erreichen des oberen Bereichs des für 2022 angestrebten Umsatzwachstums von 5 bis 8% für möglich. 2021 seien es 3,6 Mrd. Euro gewesen. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollten von den Erlösen 8 bis 9% hängen bleiben.Das auf allen Ebenen unter den aktuellen Bedingungen gute erste Quartal und die prall gefüllten Orderbücher kämen bei den Anlegern gut an. Nachdem die Krones-Aktie vom Zwischenhoch bei fast 100 Euro Anfang Januar im Zuge von Konjunktursorgen und des Ukraine-Krieges deutlich abgerutscht sei, scheine der Startschuss für einen Erholungsversuch gefallen. Das nächste Ziel aus charttechnischer Sicht warte im Bereich um 85 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)