Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (12.07.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Krones habe vorgestern (10.07.) eine Gewinnwarnung veröffentlicht und im Zuge dessen den Margenausblick deutlich gesenkt. So rechne das Unternehmen nur noch mit einer EBT-Marge von rund 3% (zuvor: rund 6%). Ursächlich für die schwächere Ergebnisentwicklung seien nach Unternehmensangaben unerwartet hohe Materialkosten sowie ein ungünstiger Produktmix im ersten Halbjahr (H1) 2019. Besonders im zweiten Quartal habe der Umsatz von Produkten mit hoher eigener Wertschöpfung (u.a. Maschinen und Anlagen der Kunststofftechnik) unter den Erwartungen des Unternehmens gelegen.Um den Ergebnisbelastungen entgegenzuwirken, habe der Vorstand verschiedene Maßnahmen ergriffen (u.a. Einstellungsstopp; Maßnahmen zur Senkung der Materialkosten). Darüber hinaus arbeite das Management derzeit an weiteren strukturellen Veränderungen zur nachhaltigen Stärkung der Ertragskraft (u.a. Reduzierung der Komplexität, schnelle Reaktion auf die Anforderungen des Marktes; neue Unternehmensorganisation mit noch stärkerem Fokus auf den Kunden). Die Guidance für die Umsatzentwicklung für 2019 (+3%) sowie für das Working Capital im Verhältnis zum Umsatz (+26%) habe das Unternehmen bestätigt. Die Mittelfristziele (Umsatz CAGR: +3% bis +5%; Working Capital im Verhältnis zum Umsatz: 22% bis 24%) hätten ebenfalls eine Bestätigung erfahren.Die Krones-Aktie habe mit einem Kurseinbruch (11.07.: -21%) auf die Gewinnwarnung reagiert. Der Analyst senke seine Gewinnreihe (EPS 2019e: 2,77 (alt: 5,42) Euro; EPS 2020e: 3,35 (alt: 5,92) Euro) deutlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Krones-Aktie: