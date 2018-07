XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (30.07.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Die Q2-Zahlen seien hinter den Analysten-Erwartungen und dem Marktkonsens zurückgeblieben. Der freie Cashflow habe sich verbessert gezeigt, sei jedoch erneut negativ gewesen. Krones verfüge weiterhin über eine Nettoliquidität (per 30.06.2018: 50 Mio. Euro). Der Auftragseingang (+14% y/y) und der Auftragsbestand (q/q und y/y) seien (deutlich) gestiegen und das Book-to-Bill-Ratio habe bei über 1 gelegen. Der Ausblick für 2018 sei teilweise gesenkt worden (u.a. Umsatzwachstum: +6% y/y (bestätigt); EBT-Marge: 7,0% (bestätigt), Working Capital-Quote: 28% (zuvor: 26%)) und impliziere margenseitig und bei der Working Capital-Quote noch keine Annäherung an die Mittelfristziele (bis 2020e; Umsatz: +7% y/y p.a.; EBT-Marge: 8%; Working Capital-Quote: 22%).Margenseitig habe das Unternehmen nach Q1-Q2 noch mehr Rückstand als im Vorjahr. Jedoch signalisiere die Auftragslage eine sichtbare Umsatzbeschleunigung für Q3-Q4 (im Vergleich zu Q1-Q2). Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2018e: 6,07 (alt: 6,17) Euro; EPS 2019e: 6,53 (alt: 6,68) Euro).Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gemengelage (u.a. Margenziel nach Q1-Q2 ambitionierter, Kapitalmarkttag für Mitte September angekündigt) sowie des aktuellen Bewertungsniveaus (u.a. KGV 2019e: 16,2) lautet das Votum für die Krones-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 116,00 auf 107,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Krones-Aktie: