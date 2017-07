Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (21.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Die Q2-Zahlen seien umsatzseitig sehr solide gewesen (akquisitionsbereinigt: +7,3% y/y), was jedoch auch auf die schwache Vorjahresbasis zurückzuführen sei. Margenseitig hätten aber die Zukaufe belastet. Alles in allem hätten die Q2-Zahlen (leicht) über bzw. im Rahmen der Erwartungen gelegen. Krones verfüge nach wie vor über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen. Der Ausblick für 2017 sei wieder bestätigt worden. Zumindest umsatzseitig liege das Unternehmen auf Kurs, das Ziel zu übertreffen. Margenseitig sollte es hingegen das Ziel wohl nur knapp erreichen. Der 2017er Ausblick zeige teilweise noch keine Annäherung an die Mittelfristziele (bis 2020: u.a. EBT-Marge 2020: 8%). Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angehoben.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Krones-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 112,00 Euro. (Analyse vom 21.07.2017)XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:109,85 EUR +1,38% (21.07.2017, 13:53)