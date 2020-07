Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Digitalisierungsanstrengungen von Staaten und Unternehmen dürften wegen des nahezu

weltweiten Lockdowns im zweiten Quartal einen Schub erhalten haben, so die Analysten von

Postbank Research.



Zum Beispiel hätten Homeoffice und Videokonferenzen statt Arbeiten im Büro und direkten

Meetings technologische Investitionen erforderlich gemacht. Da die digitale Welt ohne

leistungsstarke Chips nicht funktioniere, sollten die Halbleiterproduzenten im Rahmen der

Quartalsberichterstattung über eine solide Nachfrage im zweiten Quartal berichten. Aber wo

Licht sei, sei auch Schatten: Die geschlossenen Fertigungshallen der Autoindustrie würden

Bremsspuren in den Bilanzen der Halbleiterhersteller hinterlassen haben, die sich auf die

Automobilindustrie fokussiert hätten. Daher kämen nur ausgewählte Titel zur

Depotbeimischung in Betracht. Entsprechend risikobereite Anleger sollten beachten, dass die

Aktien des Sektors nach Berechnungen von Experten der Deutschen Bank hoch bewertet

seien: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege 30 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen

fünf Jahre. (13.07.2020/ac/a/m)



