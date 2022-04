Finanzieren werde die neue Bundesregierung ihre neuen aktionistischen Pläne, zu denen auch 100 zusätzliche Milliarden Euro für Rüstung gehören würden, durch die Ausgabe neuer Anleihen. Mithin werde die Staatsverschuldung in den kommenden Jahren deutlich ansteigen. Tot sei die "Schwarze Null"! Weil aber die Ära negativer Zinsen für den Staat jäh zu Ende gegangen sei, würden die Zinszahlungen in den kommenden Jahren wieder zu einer größeren Belastung. Es räche sich nun, dass die Regierungen der Vergangenheit in guten Zeiten keine Rücklagen gebildet hätten. Aber das sei in anderen Ländern kaum anders.



Unklar seien überdies die finanziellen Folgen der Flüchtlingskrise, die der Ukraine-Krieg unweigerlich mit sich bringe, wobei die Migrationswelle des Jahres 2015 bislang noch nicht voll verdaut sei. Das Ganze finde vor dem Hintergrund einer sich hurtig eintrübenden Wirtschaftsentwicklung statt. Eine Rezession sei nicht mehr auszuschließen, zumal wenn Knappheit bei der Energieversorgung zu annehmbaren Preisen auftrete. Für die Steuereinnahmen verheiße dieses Szenario nichts Gutes. Auf den bereits dauermalträtierten Steuerzahler komme weiteres Ungemach zu, nicht zuletzt aufgrund der kalten Progression.



Aber auch die Bürger würden umdenken müssen. Der Glaube an den allnährenden und hochweisen Vater Staat, wie er in Deutschland weit verbreitet sei, werde erodieren. Die Vollkaskomentalität gegen alle Lebensrisiken werde man sich nicht mehr leisten können. Im unvermeidlich gewordenen Wohlstandsverlust liege somit auch die Chance einer Rückbesinnung auf Wesentliches.



Auf dem Gebiet der Kapitalanlage sei ebenfalls ein Umdenken vonnöten. Die Obsession der Deutschen in Bezug auf Zinsanlagen habe zu dramatischer Fehlallokation und Verlusten geführt. Sachwerte würden eine stärkere Berücksichtigung in der Finanzplanung verdienen. Dabei seien dynamische Sachwerte, sprich Aktien bzw. Aktienfonds hinsichtlich ihres Eigenschaftsbündels langfristig unübertroffen. Im Herbst des letzten Jahres habe es so ausgesehen, als sollte auch die Ampelkoalition dieser Erkenntnis nach vielen verpassten Jahrzehnten mit einer sogenannten "Aktienrente" Reverenz erweisen. Für die Wohlstandsentwicklung in Deutschland dürfe es als Fanal gewertet werden, dass diese Pläne nunmehr auf Eis gelegt worden seien. (Ausgabe vom 31.03.2022) (07.04.2022/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Wer auf die Geschichte der Menschheit blickt, der wird erkennen, dass Kriege nicht selten zentrale Weichenstellungen für künftige Entwicklungen waren, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Der Einmarsch Russlands in die Ukraine mache dabei keine Ausnahme. Manches spreche dafür, dass die Veränderungsdynamik, die durch den Überfall Russlands auf die Ukraine in Gang gekommen sei, vor allem die Bundesrepublik Deutschland treffe. Es nütze nichts, darum herumzureden, wie es in der politischen Arena üblich sei: Der Wohlstand der Bevölkerung sei rückläufig, schwierigere Zeiten stünden bevor. Dabei gehe es keineswegs nur um die törichte Energiepolitik, die seit 1998 unter verschiedenen Regierungen betrieben worden sei.