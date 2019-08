Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (09.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) unter die Lupe.Ganz schwerer Tag für die Anleger des Ketchup-Produzenten: Weil der US-Konzern mit seinen Zahlen für das erste Halbjahr enttäuscht habe, sei es für die Kraft Heinz-Aktie tief in den Keller gegangen. Mal wieder. Bereits im Februar hätten sich fast 16 Mrd. USD in Luft aufgelöst. Der Schrecken könnte aber noch nicht vorbei sein. Laut den Analysten der Credit Suisse erhöhe der negative Ton der Unternehmensmeldung das Risiko, dass die Prognose für das Gesamtjahr reduziert werde.Bei Kraft Heinz sei vieles im Argen. Das Unternehmen habe mit den jüngsten Abschreibungen noch mehr Vertrauen verspielt. Auch der Umsatzrückgang sei problematisch, zeige er doch, dass Kraft Heinz - im Gegensatz etwa zu Nestlé - immer noch nicht entsprechend auf die sich verändernden Ernährungsgewohnheiten reagiert habe. Die Kraft Heinz-Aktie się kein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link