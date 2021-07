Die Nachholeffekte der Coronakrise hierzulande und anderswo würden auch Unterstützung für die Aktienmärkte schaffen. Sie würden dafür sorgen, dass die positive Gewinndynamik bei den Unternehmen anhalte und sich höchstwahrscheinlich noch verstärken werde. Die einschlägigen Indikatoren jedenfalls würden eine weitere Stimmungsaufhellung zeigen und würden für einen Aufschwung in der Breite sprechen. Das Aktienteam von Merck Finck sei daher weiterhin sehr konstruktiv für Aktienanlagen.



Zwar hätten sich die meisten Sektoren bereits gut entwickelt. Dennoch sehe Merck Finck anhaltend großes Potenzial gerade in den Sektoren Industrials und Consumer Discretionary. So entwickele sich beispielsweise die Nachfrage nach Neuwagen aufgrund der aufgestauten Konsumwünsche und der großen Liquiditätsbestände der Verbraucher positiv. Die Verknappung des Neuwagenangebots aufgrund des Mangels an Chips treibe die Preise zudem in die Höhe, was sich positiv auf die Rentabilität der Autobauer auswirke. Für Industrieunternehmen bleibe das gegenwärtige Umfeld unterstützend. Das gelte nicht nur für das Volumenwachstum, sondern auch für die Preissetzungsmacht der Unternehmen, insbesondere für die Weitergabe von Preiserhöhungen durch die Lieferanten.



Exportseitig sehe Merck Finck eine breit angelegte Nachfrageerholung in allen großen Regionen, in Südostasien (China), Europa und Nordamerika. Von zentraler Bedeutung erweise sich der ungebrochene Trend zur Digitalisierung, Elektrifizierung und Automatisierung. Davon dürften vor allem Unternehmen der Elektro- und Maschinenbauindustrie profitieren. Dabei setze Merck Finck vor allem auf Unternehmen mit großen Wettbewerbsvorteilen, die es ermöglichen würden, hohe Renditen auf das investierte Kapital, gute Gewinnmargen und hohe Cash Conversion Raten zu erzielen. (01.07.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nachdem die zweite Corona-Welle die Ausgabebereitschaft der Konsumenten hierzulande zunächst stark drückte, geht es mit der Kauflaune nun bergauf, so Marc Decker, Leiter Fondsmanagement bei Merck Finck a Quintet Private Bank.Im Sommer dürfte das Konsumklima weiter ansteigen und könnte die Konjunktur kräftig antreiben. Auch in anderen Teilen der Welt ziehe die Nachfrage wieder an. Vor diesem Hintergrund seien die Exporterwartungen der deutschen Industrie gegenwärtig auf dem höchsten Stand seit Januar 2011. Es laufe also gut für die deutsche Wirtschaft.