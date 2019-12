Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der marktfreundliche UK-Wahlausgang sowie das Teilabkommen im Handelsstreit zwischen China und den USA haben die Börsen weiter beflügelt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Insbesondere britische Mid Caps hätten kräftig zugelegt. Zyklische Aktien hätten ebenfalls profitiert, da es auch vermehrt Anzeichen einer konjunkturellen Erholung gebe. Anleiherenditen seien folglich gestiegen und hätten auf sicheren Häfen wie Staatsanleihen, Gold und REITs gelastet. Die Chancen stünden gut, dass die positive Stimmung an den Börsen noch ein Weilchen anhalten dürfte. Privatanleger hätten dieses Jahr Aktien massiv verkauft und dürften nach der starken 2019er-Performance nächstes Jahr wieder mehr in Aktien investieren. Der STOXX 600 sei zudem aus seiner seit 2000 währenden Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen - ein starkes technisches Signal! Die Experten seien sich jedoch bewusst, dass der Handelsfrieden nicht ewig anhalten werde und die Aktienbewertungen schon viel Positives einpreisen würden. Sie daher ihr Aktienexposure zuletzt zwar leicht aufgestockt aber die Absicherungen beibehalten.



Nach dem Wahlsieg von Boris Johnson dürfte der EU-Austritt Großbritanniens am 31. Januar 2020 erfolgen. Mit Spannung würden die Marktteilnehmer zudem verfolgen, ob und welche fiskalische Maßnahmen zur Stützung der heimischen Konjunktur ergriffen würden. In den Tagen bis zum Jahresende werde sich der Markt auf die Empire-State-Wirtschaftskonditionen (16.12.), die Wohnungsdaten sowie die November-Industrieproduktion (17.12.) und das Verbrauchervertrauen (Uni Michigan 20.12. und Conference Board 31.12.) in den USA konzentrieren. In Europa stünden neben den Arbeitsmarktdaten (17.12.) und der Zinsentscheidung (19.12.) in Großbritannien, der ifo-Geschäftsklima-Index in Deutschland (18.12.), das Geschäftsklima in Frankreich und das Konsumentenvertrauen in Italien (20.12.) an. (16.12.2019/ac/a/m)



