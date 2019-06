Wien (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Dynamik hat sich seit dem Jahr 2018 spürbar abgekühlt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dies sei angesichts der Konjunkturüberhitzung zwischen Ende 2016 und Mitte 2018 aber sogar als positiv anzusehen. Die explizite Konjunkturschwäche im zweiten Halbjahr 2018 sei großenteils Sondereffekten wie Problemen in der Automobilindustrie zuzuschreiben gewesen. Diese Sondereffekte hätten sich inzwischen größtenteils ausgewaschen. Die Gefahr einer weitergehenden Konjunkturabkühlung oder gar einer Rezession würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG derzeit nicht sehen. Sie würden für die nächsten Quartale mit einem Zuwachs des realen Bruttoinlandsproduktes rechnen, der in etwa dem Potenzialwachstum der deutschen Wirtschaft entspreche. Wegen des aufgrund des sehr schwachen zweiten Halbjahres 2018 quasi nicht vorhandenen statistischen Überhangs sei für das laufende Jahr dennoch nur mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung von maximal 1% zu rechnen. Ein ähnlich starkes Plus würden die Analysten für das Jahr 2020 erwarten. (20.06.2019/ac/a/m)



