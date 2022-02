Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag, 07.02.2022: Für das produzierende Gewerbe in Deutschland endete das Jahr 2021 ordentlich, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag, 10.02.2022: Die US-Verbraucherpreise dürften auch im Januar sehr kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Die Inflationsrate habe daher noch nicht ihren Hochpunkt erreicht. Verantwortlich für den Preisschub seien nicht die Energiepreise, die sich im Vergleich zum Vormonat quasi nicht verändert hätten. Die Analysten würden vielmehr von kräftigen Preisschüben in den Bereichen Nahrungsmittel und Mieten ausgehen. Die weiteren Bereiche bezeichne man als Kern-Kernrate und in diesen hätten in den vergangenen Monaten vor allem die Gebrauchtwagenpreise eine große Rolle gespielt. Tagesdaten zu diesen Preisen würden noch einen starken Preisanstieg im Januar andeuten, aber zum Monatsende habe die Richtung gedreht. In einem bislang bescheidenen Maße seien hier die Preise gefallen.Freitag, 11.02.2022: Im vergangenen Jahr sei das Bruttoinlandsprodukt im Vereinigten Königreich überraschend stark gewachsen und habe die tiefen Verluste der Corona-bedingten Rezession 2020 zum Jahresende 2021 aufgeholt. Eine erfolgreiche Impfkampagne sowie große Fiskalhilfen der britischen Regierung hätten dazu beigetragen. Brexit-Belastungen seien durch die kräftige Eholung des privaten Konsums in den Schatten gestellt worden. Die Omikron-Welle dürfte erst ab Dezember 2021 die Wirtschaftsleistung spürbar belastet haben. So erwarten die Analysten der DekaBank aufgrund der bis November gemeldeten, kräftigen Monatsraten ein anhaltend starkes Wachstum von 1,1% für das Schlussquartal 2021. Damit ergebe sich ein beachtliches Jahreswachstum von 7,3%. (04.02.2022/ac/a/m)