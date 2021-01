Für Asien, und dort vor allem für China, sei er allerdings deutlich optimistischer, auch wenn China im vergangenen Jahr die Prognosen mehrfacht habe herunterschrauben müssen. Die schwierige Phase im 1. Quartal habe bereits im Jahresverlauf wieder aufgeholt werden können und das Reich der Mitte sei bereits 2020 wieder zurück auf dem Wachstumspfad gewesen. "Für 2021 rechnen wir in China bereits wieder mit Wachstumsraten jenseits der 7% und damit mit einer vollständigen Rückkehr zur Normalität", so Behring.



Der Blick in die USA falle etwas gemischter aus. Bedingt durch Covid-19 sei dort nach zwei stärkeren Erholungsquartalen seit November 2020 wieder eine leichte Abkühlung der US-Konjunktur zu beobachten. Bis die neuen Rettungspakete in vollem Umfang greifen würden, sollte es März werden. "Der US Wirtschaft steht ein etwas holpriger Start in das Jahr 2021 bevor und sie dürfte erst ab dem zweiten Quartal wieder Fahrt aufnehmen", meine Marko Behring. Insgesamt erwarte er für 2021 ein solides US-Wachstum mit einer 3 vor dem Komma.



Global zeichne sich eine ähnliche Entwicklung ab. Der IWF prognostiziere für 2021 ein Wachstum von 5,2% und erwarte, dass bereits Ende des Jahres das Vorkrisenniveau erreicht werden könne. Behring sehe 2021 eher als ein Übergangsjahr mit ordentlichem Wachstum im zweiten Halbjahr.



Im Gegensatz zum Wirtschaftswachstum hätten die Märkte bereits im vergangenen Jahr das Vorkrisenniveau überschritten. Bleibe dann überhaupt noch Luft für weiter steigende Aktienkurse?



Marko Behring rate zur Differenzierung: "Wir gehen davon aus, dass die nächsten zwei Jahre ein Stock-Picker Markt werden. Nicht die Aktie per se ist alternativlos geworden; die richtigen Aktien jedoch schon." Für ihn bedeute dies konkret, den Fokus auf die Qualität des Geschäftsmodells und Güte der Finanzstruktur beizubehalten.



So stabile Märkte wie seit April 2020 erwarte Marko Behring für die nächsten zwölf Monaten eher nicht: "Anleger sollten sich darauf einstellen, dass 2021 den einen oder anderen Rücksetzer sowie Sektor Rotationen mit sich bringen kann. Diese Rücksetzer muss man aussitzen - auch wenn sie etwas heftiger ausfallen." Für Behring habe hier die scharfe Korrektur im Februar und März 2020 sogar einen positiven Beitrag zur generellen Aktienkultur in Deutschland geleistet. "Wer als Anleger das Frühjahr 2020 durchgestanden hat, lässt sich vermutlich so schnell nicht mehr abschrecken." (07.01.2021/ac/a/m)







Trotz einer Verlängerung des aktuell herrschenden Lockdowns erwarten die Märkte eine Rückkehr zur Normalität in der zweiten Jahreshälfte. Konjunkturelle Sorgen würden dennoch bestehen bleiben. Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, rate dazu, auch bei den positiven Indizien genauer hinzusehen. So habe das Statistische Bundesamt im Dezember 13,1% weniger Unternehmensinsolvenzen zwischen Januar und September 2020 gemeldet als im Jahr davor. "Der Rückgang der Insolvenzen ist unter anderem auf die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht im letzten März zurückzuführen", erkläre Behring. "Die Bundesregierung wollte so Unternehmen bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung in der Corona-Krise helfen."Um einer zeitversetzten Insolvenzwelle vorzubeugen, sei auch noch eine Insolvenzrechtsreform mit neuen Sanierungsmöglichkeiten in Kraft gesetzt worden. Kernstück sei das neue "Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen", das ein außergerichtliches und vom Unternehmen selbstverantwortlich geführtes Sanierungsverfahren ermöglichen solle. Marko Behring: "Die Insolvenzrechtsreform soll möglichst vielen Betrieben die makelbehaftete Insolvenz ersparen. Zahlungsausfälle und Schuldenschnitte kann sie jedoch auch nicht verhindern."