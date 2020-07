Die Wirtschaftsdaten seien in der Tat ermutigend und ein Schritt in die richtige Richtung. Sie würden jedoch nicht auf eine V-förmige wirtschaftliche Erholung hinauslaufen. Investoren sollten daher Folgendes berücksichtigen:



- PMIs würden die monatlichen Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität hervorheben. Angesichts der Tatsache, dass die USA (und die Weltwirtschaft) aus den strikten Lockdowns herauskämen, sei eine deutliche Erholung der PMIs nicht überraschend.



- Die Zunahme von rund 7,3 Millionen Arbeitsplätzen in den USA im Mai und Juni folge auf den Verlust von 20 Millionen Arbeitsplätzen im April. Die US-Arbeitslosigkeit sei im Juli mit 11,1 Prozent immer noch extrem hoch und werde bei einer weiteren Verbesserung der Wirtschaft ganz allmählich auf ein erträglicheres Niveau zurückkehren.



- Die Wachstumszahlen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal 2020 und die Inflationszahlen für Juni dürften im Vergleich zu den Aktienmärkten ein ernüchterndes Bild der Welt zeichnen.



- Die Pandemie sei noch lange nicht vorbei und in den USA sei seit Mitte Juni ein starker Anstieg der täglichen Neuinfektionen zu verzeichnen. Selbst wenn die Pandemie überwunden sei, werde die wirtschaftliche Erholung also wahrscheinlich langsam und stetig verlaufen. Die Anleger sollten sich noch überlegen, welche Aktienengagements ihren Portfolios in der vor ihnen liegenden Unsicherheit Ausgewogenheit und Robustheit verleihen würden. (07.07.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Es ist sicher nützlich, wirtschaftliche Daten zu verfolgen, so Mobeen Tahir, Director - Research bei WisdomTree.Dennoch sei hierbei Vorsicht geboten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) sei ein hilfreicher Indikator, um den Zustand der Wirtschaft zu beurteilen. Ein Wert über 50 - zu einem beliebigen Zeitpunkt - signalisiere, dass die wirtschaftliche Aktivität expandiere, ein Wert unter 50 dagegen zeige eine Konjunkturabschwächung an. Der PMI des Verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten liege bei über 50 und habe sich seit seinem Stand im April und Mai stark erholt. Ein weiterer ermutigender Indikator sei der Zuwachs von 4,8 Millionen Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft im Juni, nachdem im Mai 2,5 Millionen Arbeitsplätze hinzugekommen seien.Dies seien positive Nachrichten für die Aktienmärkte. Während der viertägigen Arbeitswoche in den USA sei der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) in der vergangenen Woche um über 2,5 Prozent gestiegen, während der NASDAQ Composite Index (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um über 3,4 Prozent zugelegt habe.