Ausgeschlossen sei das auch nach Ansicht der Postbank nicht - die Anlagestrategen würden in ihrem Basisszenario aber weiter davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft 2022 trotz des Gegenwinds über ihrem Potenzialwachstum zulegen könnte. Darunter sei die langfristige Entwicklung des Bruttoinlandprodukts (BIP) bei voller Auslastung der Produktionskapazitäten zu verstehen. Der starke Arbeitsmarkt und höhere Nominallöhne dürften den robusten und für die Entwicklung der US-Wirtschaft bedeutenden privaten Konsum stützen. Für das Gesamtjahr belaufe sich die BIP-Prognose auf ein Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahr.



In Anbetracht des bereits fortgeschrittenen Konjunkturzyklus liege das größte Risiko in einer Überhitzung der US-Wirtschaft und einer damit einhergehenden Inflationsrate, die nachhaltig oberhalb der von der Federal Reserve angepeilten 2%-Marke liegen könnte. Aktuell seien die Inflationserwartungen in den USA so hoch, dass nicht mit einem schnellen Rückgang zu rechnen sei. Für Ende 2022 erwarte die Postbank die Kerninflationsrate (ohne Energie und Lebensmittel) bei 4,7% gegenüber dem Vorjahr. Bis 2023 könnte sich die Teuerungsrate auf 2,9% verlangsamen.



Der lahmende Welthandel und Probleme mit den Wertschöpfungsketten würden Europa härter als die USA treffen. Engpässe bei Zwischenprodukten würden zu Produktionsunterbrechungen führen. Außerdem würden hohe Energiepreise und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften die Angebotsseite belasten. Die Europäische Union (EU) habe jüngst ihre Prognosen fürs Wachstum nach unten und für die Inflation nach oben korrigiert - und folge damit einer Reihe von Instituten. Dennoch dürften hohe Ersparnisse, fiskalische Unterstützung durch den Wiederaufbaufonds "NextGenerationEU" und ein robuster Konsum das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ankurbeln. Die Lockerung oder Aufhebung von Corona-Maßnahmen sollten die Binnennachfrage stärken. Die sich abzeichnende Aufhebung der Lockdowns in China könnte wiederum die Angebotsseite unterstützen.



Eine Entspannung der geopolitischen Lage würde der Konjunktur zusätzlich Schub verleihen. Gleichzeitig würden eine weitere Eskalation im Russland-Ukraine-Krieg - hier insbesondere ein Stopp russischer Gaslieferungen - und längere Lockdowns in China aktuell die größten Konjunkturrisiken bleiben. Langfristig könnten die hohe Staatsverschuldung und das geringe Produktivitätswachstum die Prosperität in der Eurozone gefährden. Die Postbank erwarte für dieses Jahr, dass das BIP um 2,8% zulegen und damit wie in den USA über dem Potenzialwachstum bleiben könnte. 2023 dürfte sich die Dynamik weiter verlangsamen und der BIP-Zuwachs 2,2% erreichen. (Perspektiven Juni 2022) (06.06.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Ob Russland-Ukraine-Krieg, Wirtschaftssanktionen, Zinswende, Inflation, hohe Energiepreise, restriktive Pandemiebekämpfung oder die Unterbrechung von Lieferketten: Die Liste der Risikofaktoren für Welthandel und globales Wachstum ist lang - und dürfte in den nächsten Monaten zur Verunsicherung an den Finanzmärkten beitragen, so die Analysten von Postbank Research.Zuletzt habe sich auch in den USA die robuste Konjunktur spürbar eingetrübt. Die Diskussionen darüber, ob in der aktuellen Gemengelage die aggressive Zinswende der US-Notenbank Federal Reserve (FED) die größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession schicken könnte, nähmen hörbar zu.