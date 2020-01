Die Abwärtskorrekturen würden größtenteils auf einer vorsichtigeren Beurteilung in Indien und einer Reihe von größeren Schwellenländern basieren. Die Binnennachfrage habe sich dort stärker abgeschwächt als bisher angenommen. Für Chile seien die Annahmen wegen der sozialen Unruhen und für Mexiko wegen der Schwäche der Investitionen herabgesetzt worden. Die Finanzmärkte würden zudem auf eine Entspannung der handelspolitischen Sanktionen zwischen China und den USA setzen. Davon könnten positive Signale auf den internationalen Handel und die Produktion ausgehen.



Während im Allgemeinen der private Verbrauch stabil verlaufe, könnten solche positiven Signale auf die Geschäftserwartungen der Industrie ausstrahlen. Insgesamt gesehen seien die Anzeichen einer Wende der makroökonomischen Daten der Weltwirtschaft aber noch bescheiden.



Der IWF gehe davon aus, dass es keine zusätzlichen Spannungen zwischen den USA und China geben werde. Für Großbritannien werde ein ordnungsgemäßer Ausstieg aus der Europäischen Union erwartet.



Die Konjunkturerwartungen des IWF würden in hohem Maße von den Annahmen der internationalen Finanzmärkte divergieren, die mit ihren Bewertungen an den Aktienmärkten einen sehr optimistischen Verlauf der Weltwirtschaft spiegeln würden. Hier zeige sich der überragende Einfluss der gegenwärtig ultra-expansiven Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Für die FED und die EZB würden zwar im Jahresverlauf Korrekturen ihres Instrumentariums unterstellt, es bleibe jedoch die Annahme weiterhin äußerst niedriger Zinsen. (Ausgabe vom 30.01.2020) (31.01.2020/ac/a/m)







