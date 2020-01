L&S-Aktienkurs Komax-Aktie:

Kurzprofil Komax Holding AG:



Komax (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF) ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern. (29.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Komax-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Komax-Aktie (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF).Reduktion der Schätzungen, hauptsächlich Margen: Lichvar rechne im GJ20 mit einem org. Wachstum von +3,3% (zuvor 6,4%), und berücksichtige einen M&A-Effekt von +3,6% sowie neuerdings starke Währungseffekte von 2%. Komax weise auf ein schwieriges GJ20 hin, insbesondere im Bereich der traditionellen Maschinen. Ihr Beitrag zum Konzernumsatz sei jedoch im GJ19 erheblich geringer gewesen. Bezüglich des Wachstums neuer Technologien sei Lichvar optimistisch. Er erwarte nun für das GJ20 eine EBIT-Marge von 9,3% (zuvor 13,4%) und mittelfristig eine 200 Bp geringere Marge wegen des ungünstigeren Produktmix.Unser Update hat eine große Reduktion der EPS-Prognose zur Folge (35%/-19% im GJ20/21), so der Aktienanalyst von Vontobel Research. Nach Meinung des Analysten sei diese Korrektur im Markt mehr als eingepreist. Angesichts der soliden längerfristigen Aussichten sehe er bei diesem Kursniveau nur ein begrenztes Abwärtspotenzial.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt das "buy"-Rating für die Komax-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 240,00 auf CHF 228,00 gesenkt. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze Komax-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Komax-Aktie:196,40 CHF +1,81% (29.01.2020, 11:12)