Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

68,02 EUR -2,13% (07.04.2022, 11:15)



XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

68,30 EUR -1,75% (07.04.2022, 11:01)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 30.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen.



Im Jahr 2021 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,7 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. (07.04.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse: Aktie weiter im Keller - AktienanalyseDer Zug- und Lkw-Bremsen-Hersteller Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) hat 2021 deutlich mehr verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um neun Prozent auf 6,7 Mrd. Euro habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 13 Prozent auf 920 Mio. Euro zugelegt, der Nettogewinn um 22 Prozent auf 650 Mio. Euro. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Vorstand und Aufsichtsrat würden eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie vorschlagen, 33 Cent mehr als für das Jahr davor.Auch 2022 wolle Knorr-Bremse wachsen. Gestützt auf seinen Rekord-Auftragsbestand rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von 6,8 bis 7,2 Mrd. Euro. Der Stopp sämtlicher Geschäftsaktivitäten in Russland infolge der Ukraine-Ivasion werde Knorr-Bremse nach Einschätzung des Vorstands nicht stark beeinträchtigen. Das Unternehmen habe den Anteil des Russland-Geschäfts in beiden Sparten kürzlich auf jeweils etwa zwei Prozent beziffert.An der Börse wolle dennoch keine Kauflaune aufkommen. Während der DAX inzwischen wieder fast auf Vor-Kriegs-Niveau notiere und das Jahresminus auf knapp elf Prozent habe reduzieren können, liege die Knorr-Bremse-Aktie seit Januar noch mit rund 20 Prozent unter Wasser. Mit Enttäuschung sei am Markt vor allem der Margenausblick von 12,5 bis 14,0 Prozent aufgenommen worden. Aber auch der häufige Wechsel im Vorstand des Unternehmens komme bei Anlegern alles andere als gut an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: