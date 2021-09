(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knaus Tabbert-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Freizeitfahrzeugen Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504, WKN: A2YN50, Ticker-Symbol: KTA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wohnmobilbranche erlebe in der Corona-Zeit einen Boom. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Allein in Deutschland würden Experten bis 2025 eine Verdopplung der Verkäufe auf jährlich mehr als 200.000 Einheiten in Aussicht stellen. Auch bei Wohnmobilprofi Knaus Tabbert stelle man sich auf eine mehrjährige Wachstumsphase ein. Das Unternehmen wolle den Umsatz bis 2025 auf zwei Milliarden Euro steigern - und dafür in den Ausbau der Produktion investieren, um die in Pandemie-Zeiten erhöhte Nachfrage bedienen zu können.Den durch das Coronavirus verursachten Umsatzausfall im April 2020 habe das Unternehmen im Anschluss wieder wettgemacht. Die Nachfrage sei enorm. Bis 2025 plane die Gesellschaft daher, über 220 Millionen Euro in den Ausbau der bestehenden Standorte zu investieren und die Produktionskapazitäten bis 2025 von derzeit rund 30.000 auf über 50.000 Einheiten zu erhöhen."Die Investitionen sind ein wichtiger Meilenstein für unsere Gruppe und fügen sich nahtlos in unsere Strategie ein. Dadurch sichern wir nicht nur unser dynamisches Wachstum weit über das Jahr 2022 hinaus ab, sondern bauen auch unsere Marktposition in unseren Kernmärkten auf lange Sicht aus", so Vorstand Wolfgang Speck. "Digitalisierung, Leichtbau und e-Mobility sind hierbei die zentralen strategischen Bausteine. Vielfältige Megatrends liefern Aufwind für nachhaltiges Wachstum", führe der Firmenlenker aus.Finanziert werde die Expansion neben langfristigen Kreditlinien zu einem großen Anteil aus dem operativen Cash-Flow. Mit der steigenden Produktionsmenge und den sich daraus ergebenden Skalen- sowie Verbundeffekten plane Knaus Tabbert ab 2023 eine operative Ergebnismarge bezogen auf das bereinigte EBITDA von rund zehn Prozent. Für die Folgejahre werde mit weiteren Steigerung gerechnet.Knaus Tabbert komme aktuell auf einen Börsenwert von knapp 700 Millionen Euro. Da der Großteil der Aktien Finanzinvestoren gehöre, liege die für eine Aufnahme in einen DAX -Auswahlindex relevante Marktkapitalisierung des Streubesitzes derzeit bei rund 260 Millionen Euro. Damit sei das Unternehmen noch zu klein, um bei der anstehenden Index-Änderung im September in den SDAX aufrücken zu können.Pauschalreisen und Massentourismus seien gestern gewesen. Urlaub daheim oder Individualreisen würden immer beliebter. Knaus Tabbert profitiere vom Trendwechsel bei der Gestaltung der schönsten Zeit des Jahres. Nach dem Börsengang im Herbst 2020 und dem Ausbau der Kapazitäten befinde sich die Gesellschaft auf Wachstumskurs. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Die frischen mittelfristigen Ziele kämen am Markt gut an. Gut möglich, dass die Aktie nun endlich aus ihrer Lethargie erwache und in einen nachhaltigen Aufwärtstrend Richtung 85 Euro übergehe.Anleger mit Weitblick steigen ein und folgen den bereits positionierten Finanzinvestoren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Knaus Tabbert-Aktie. (Analyse vom 30.08.2021)