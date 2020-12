XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (14.12.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Der Stahlhändler Klöckner & Co. zähle zu den besonders spannenden Turnaround-Stories, da das Unternehmen langsam aber sicher die Erfolge eines umfassenden Restrukturierungprozesses ernte und zudem mit der rasant fortschreitenden Digitalisierung der Handelsaktivitäten einen potenzialträchtigen Wachstumstreiber vorweisen könne. Im laufenden Jahr habe das Unternehmen mit den Ertragszahlen für das dritte Quartal positiv überraschen können, das bereinigte operative Ergebnis habe sich binnen Jahresfrist deutlich von 26 auf 40 Mio. Euro erhöht. Daraufhin habe das Management die Prognosespanne für 2020 auf 75 bis 95 Mio. Euro angehoben, zuvor seien wegen des schwachen zweiten Quartals nur 50 bis 70 Mio. Euro erwartet worden.Die Turnaround-Story biete weiter Potenzial, was wohl ein Grund darstellen dürfte, warum Großaktionär Friedhelm Loh darüber nachgedacht habe, über seine Gesellschaft Swoctem GmbH und zusammen mit dem Finanzinvestor Apollo ein Übernahmeangebot abzugeben. Entsprechende Gerüchte hätten den Kurs von Klöckner & Co. zuletzt befeuert. In dieser Woche habe das Unternehmen aber ad-hoc vermeldet, dass die zuvor abgegebene unverbindliche Interessensbekundung zurückgezogen worden sei. Für die Aktie sei das zunächst ein Dämpfer gewesen, zumal Loh als Insider gelten könne, der einen guten Überblick über das künftige Potenzial haben dürfte.Die Experten von "Der Anlegerbrief" stufen den Titel aufgrund der intakten operativen Trends trotzdem weiter als interessant ein und halten an der Position in der Nebenwerte-Empfehlungsliste fest. Das Kursziel für die Klöckner & Co-Aktie laute 10,00 Euro. (Ausgabe 49 vom 12.12.2020)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:7,875 EUR +2,21% (14.12.2020, 15:09)