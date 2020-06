Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

4,65 EUR 0,00% (23.06.2020, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

4,10 EUR (22.06.2020)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (23.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Der Stahlhändler Klöckner & Co sei von der Corona-Krise hart getroffen worden. Zwischenzeitlich sei die Aktie unter die 3,00-Euro-Marke eingebrochen. Doch der Konzern komme wohl besser durch die Pandemie als befürchtet und habe nun die Prognose angehoben. Das komme an der Börse bestens an, die Aktie lege am Dienstag zweistellig zu.Anfang Mai habe Klöckner für das zweite Quartal ein negatives EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich in Aussicht gestellt. Doch der Konzern habe nach eigener Aussage die negativen Auswirkungen der Krise auf den Absatz und das operative Ergebnis auch dank der fortgeschrittenen Digitalisierung stärker abmildern können als erwartet.Klöckner rechne deshalb nun mit einem positiven EBITDA von null bis zehn Millionen Euro vor wesentlichen Sondereffekten - diese entstünden vor allem durch den Abbau von mehr als 1.200 Arbeitsplätzen. Unverändert bleibe die Prognose für den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, der im zweiten Quartal positiv sein solle.