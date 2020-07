Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (06.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Der Stahlhändler Klöckner & Co stehe vor einem tiefgreifenden Umbruch. Im kommenden Jahr werde der langjährige Konzernchef Gisbert Rühl seinen Hut nehmen. Sein Nachfolger stehe jetzt bereits fest - und sei zuletzt ausgerechnet beim Wettbewerber und potenziellen Kaufinteressenten thyssenkrupp tätig gewesen.Im September 2019 habe Guido Kerkhoff seinen Posten bei thyssenkrupp räumen müssen. Zuvor sei er mit seinen Plänen für den großen Umbau des Industriekonzerns gescheitert. Ab 1. September ziehe er nun in den Vorstand von Klöckner & Co ein - zunächst als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Nach der Hauptversammlung im Mai 2021 solle er dann die Nachfolge von Rühl, der bereits seit 2009 im Amt sei, antreten.Rühl selbst habe seinen Vertrag nicht verlängern wollen und werde zukünftig Aufsichtsratschef des Bereichs digitale Plattformen, der ausgegliedert werden solle. Kerkhoff gelte als Experte in der Branche und solle vor allem die Digitalisierungsstrategie fortführen.Die Berufung Kerkhoffs sei ein Paukenschlag - zumal es immer wieder Gerüchte gebe, dass thyssenkrupp eine Übernahme von Klöckner planen könnte. Einerseits habe der neue Chef nun wohl gute Verbindungen zum MDAX-Konzern, andererseits sei sein Abgang nicht gerade geräuschlos gewesen. Ob die Chancen einer Konsolidierung in der Branche nun steigen würden, bleibe also fraglich.Spekulative Anleger können wieder eine erste Position aufbauen und auf eine anhaltende Relative Stärke setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link