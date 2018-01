ISIN Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (16.01.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten.Die CASSIOPEIA GMBH hat zum 15.01.2018 ein Paket von rund 10.000 Klöckner & Co-Aktien zum Kurs von 10,74 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 107.404 EUR entspricht. Die Gesellschaft steht in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied, Prof. Dr. Dieter H. Vogel. Durch seine Tätigkeit bei dem New Yorker Finanzinvestor Lindsay Goldberg, der das traditionsreiche Duisburger Handelshaus Klöckner & Co erwarb, wurde Vogel 2005 Anteilseigner und Aufsichtsratsvorsitzender bei dem weltgrößten unabhängigen Werkstoffhändler.Klöckner hat ferner am 27.11.2017 mitgeteilt, dass der Aufsichtstrat Herrn Jens Michael Wegmann (52) zum Mitglied des Vorstands bestellt hat. Er besetze ab dem 01.12.2017 die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO) des Konzerns. Prof. Dr. Dieter H. Vogel: "Herr Wegmann ist die ideale Besetzung für den Posten des Chief Operating Officer. Er wird mit seiner langjährigen Industrieerfahrung im In- und Ausland einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer Strategie Klöckner & Co 2022 leisten und in dieser Funktion das komplette operative Geschäft von Klöckner verantworten."Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:10,65 EUR +0,09% (16.01.2018, 13:40)Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,65 EUR +0,76% (16.01.2018, 13:41)