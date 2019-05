Kursziel

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 24.05.2019 5,80 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.05.2019 5,00 Reduce Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 08.05.2019 8,00 Neutral Goldman Sachs Eugene King 30.04.2019 6,70 Hold Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 29.04.2019 7,50 Hold Commerzbank Ingo-Martin Schachel 26.04.2019

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Quartalszahlen zu? 8,00 oder 5,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Klöckner & Co SE hat am 30. April ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 bekannt gegeben.

Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. April zu entnehmen ist, habe der Stahlhändler seine Investoren vor einem schwachen operativen Gewinn im laufenden Jahr gewarnt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle "vor wesentlichen Sondereffekten" bei 180 bis 200 Millionen Euro liegen. Zuvor habe Klöckner beim EBITDA einen Wert über dem Vorjahr in Aussicht gestellt - 2018 habe die Kennziffer bei 227 Millionen Euro gelegen. Der Grund für das gesenkte Gewinnziel seien schwache Preise und eine rückläufige Nachfrage, diese betreffe vor allem das Automobilgeschäft. Das EBITDA nach wesentlichen Sondereffekten solle von einem Standortverkauf in Großbritannien profitieren, der Klöckner mehr als 30 Millionen Euro in die Kasse spüle und damit die Schwäche im laufenden Betrieb größtenteils kompensiere.

Der Umsatz sei in Q1 preisgetrieben um 4,6% auf 1,7 Mrd. EUR angestiegen, wie das Unternehmen am 30.04.2019 mitgeteilt habe. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe mit 34 Mio. EUR unterhalb des Wertes aus Q1/2018 von 56 Mio. EUR gelegen. Das Konzernergebnis habe sich auf -10 Mio. EUR belaufen, nach 21 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das Ergebnis je Aktie habe entsprechend -0,10 EUR (Q1/2018: 0,21 EUR) betragen.

Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Eugene King, in einer Aktienanalyse vom 30.04.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat seine "neutral"-Empfehlung mit einem Kursziel von 8,00 Euro bestätigt. Das operative Ergebnis des Stahlhändlers habe über den Erwartungen gelegen, so der Analyst. Die Signale für das zweite Quartal und das Gesamtjahr hätten sich mit den bereits veröffentlichten Zielen gedeckt.