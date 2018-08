Kursziel

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 9,00 Halten LBBW Jens Münstermann 26.07.2018 12,00 Hold Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 25.07.2018 10,50 Hold Baader Bank Christian Obst 25.07.2018 10,00 Neutral Credit Suisse Michael Shillaker 25.07.2018 10,50 Hold Jefferies Seth Rosenfeld 25.07.2018 10,00 Neutral UBS Carsten Riek 25.07.2018 12,40 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Sandherr 25.07.2018 10,50 Hold Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 25.07.2018 13,90 Buy Goldman Sachs Eugene King 25.07.2018 10,40 Halten Independent Research Sven Diermeier 24.07.2018 12,00 Buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 24.07.2018

9,14 EUR -0,38% (28.08.2018)



9,22 EUR +0,93% (28.08.2018)



DE000KC01000



KC0100



KCO



KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Quartalszahlen zu? 13,90 oder 9,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 24. Juli ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 bekannt gegeben. Das Unternehmen hat für Q2/2018 einen im Jahresvergleich um 2% gestiegenen Absatz von 1,6 Mio. t gemeldet. Der Konzernumsatz stieg insbesondere durch ein höheres Preisniveau in USA um 9% auf 1,8 Mrd. Euro. Das berichtete EBITDA erhöhte sich auf 82 (VJ. 63) Mio. Euro. Die Konzern-EBITDA-Marge betrug 4,6% (Q2 17: 3,9%). Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,31 Euro (VJ: 0,23 Euro).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Eugene King, in einer Aktienanalyse vom 24.07.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 13,90 Euro bestätigt. Das operative Ergebnis (EBITDA) des Unternehmens stimme mit dem vorab veröffentlichten überein, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognosen für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der LBBW und liegt bei 9,00 EUR. Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer Analyse vom 26.07.2018 seine "halten"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von 10,00 auf 9,00 Euro gesenkt. Schutzzölle auf US-Stahlimporte hätten einen vergleichsweise hohen Preisanstieg beim amerikanischen Stahl ausgelöst, so der Analyst. Zur Abwehr steigender Stahlimporte habe die EU Einfuhrquoten und für die darüber hinausgehende Mengen Schutzzölle eingeführt. Nach einem Gespräch zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten sollten u.a. auch die bestehenden US-Strafzölle auf Stahl überprüft werden. Münstermann sehe für Klöckner & Co das Risiko sinkender US-Stahlpreise mit den damit verbundenen "Windfall"-Verlusten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Klöckner & Co-Aktie?Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: