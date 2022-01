Auf Kritik an den zu hohen Ausgaben hätten "progressive" Demokraten nämlich nicht mit einer Fokussierung auf die ihnen wichtigsten Maßnahmen reagiert, sondern mehr oder weniger an allen ihnen am Herzen liegenden Projekten festgehalten. Scheinbare Kostensenkungen seien oft nur dadurch erreicht worden, dass man Programme, die klar als dauerhaft angelegt seien, nun als temporär und mit festem Enddatum eingestellt habe. Dies senke das offizielle "Preisschild" des Pakets, selbst wenn alle Beteiligten eigentlich von einer permanenten Geltung der Bestimmungen ausgehen würden.



Bereits im November 2022 stünden die "Midterm Elections" an, bei denen die Republikaner eine gute Chance hätten, in einem oder gar beiden Häusern des Kongresses eine Mehrheit zu erobern. Das Zeitfenster für Kongressbeschlüsse zum Klimaschutz schließe sich daher angesichts der ablehnenden Haltung großer Teile der Republikanischen Partei wohl recht zügig.



Dadurch drohe Präsident Biden klimapolitisch quasi mit leeren Händen dazustehen. Zwar enthalte das von Demokraten und Republikanern im Herbst gemeinsam auf den Weg gebrachte Infrastrukturpaket auch Klimaschutzmaßnahmen, wie 7,5 Mrd. Dollar für Ladestellen und einen ähnlich hohen Betrag für klimafreundlichere Busse und Fähren. Aber dies sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ohne zusätzliche Beschlüsse des Kongresses in dieser Richtung sei Biden auf das Instrument der "Executive Orders" angewiesen, das schon sein Vorgänger Trump gerne eingesetzt habe.



Sein Nachteil sei jedoch nicht nur, dass es häufig nach Klagen von den Gerichten gestoppt oder verzögert werde. Wie das Beispiel vieler Anordnungen Trumps zeige, könnten sie vom nächsten Präsidenten mit einem Federstrich rückgängig gemacht werden. Genau dieses Schicksal dürfte ambitionierten Bemühungen zur CO2-Reduktion drohen, wenn 2024 ein Republikaner, vielleicht sogar Trump selbst, ins Weiße Haus gewählt würde.



Potenziell könnten Einzelstaaten regionale Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen. Mit Kalifornien und New York seien beispielsweise zwei der wirtschaftlich bedeutsamsten Staaten fest in Demokratischer Hand. Allerdings bestünden rechtlich und politisch wohl berechtigte Zweifel, inwieweit dies in der Praxis eine nationale Klimapolitik ersetzen könnte.



Mit 6 bis 6,5 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalent (je nach Definition) im Jahr hätten die USA zuletzt hinter China weltweit auf Platz 2 bei der Erzeugung von Treibhausgasen gelegen. Auf einer Pro-Kopf-Basis habe 2018 der Ausstoß der 330 Mio. Einwohner der USA etwa 18 Tonnen betragen, verglichen mit knapp 10 Tonnen für jeden der rund 83 Mio. Deutschen. Anstrengungen, den weltweiten Treibhauseffekt zu reduzieren bzw. einzugrenzen, würden ohne einen entsprechenden Beitrag der USA daher erheblich erschwert.



Aus ökonomischer Sicht komme noch ein anderes Risiko hinzu: Eine zunehmende Divergenz in der Klimapolitik der USA und der anderen Industrieländer würde das Potenzial für wirtschaftliche Konflikte erheblich erhöhen. Ein umweltpolitisch getriebener Handelsstreit zwischen der EU und den Vereinigten Staaten würde beispielsweise die vergangenen Auseinandersetzungen um Stahl, Flugzeugsubventionen oder Gentechnik wie ein Sturm im Wasserglas aussehen lassen. Der Effekt der von der EU-Kommission ventilierten Grenzausgleichsabgabe zur Kompensation unterschiedlicher CO2-Bepreisung wäre umso größer, je stärker sich die Vorschriften/CO2-Preise in den USA und Europa unterscheiden würden.



Deutliche transatlantische Differenzen in der Klimapolitik würden zudem eine gemeinsame Verhandlungsposition gegenüber China, mit Abstand die Nummer Eins unter den globalen Verursachern von Treibhausgasen, deutlich erschweren. (07.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem legislativen Mammutprojekt, mit dem Präsident Biden die amerikanische Sozial- und Klimapolitik revolutionieren wollte, droht im Kongress das Aus, so die Analysten der Helaba.Was seien die Konsequenzen?Nach monatelangem politischen Ringen habe nun mit Joe Manchin einer der zentralen Demokratischen Senatoren dem auch als "Build Back Better" (BBB) bekannten Sozial- und Klimapaket Präsident Bidens in der vorliegenden Form seine Zustimmung verweigert. Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat seien die Demokraten aber auf jede einzelne Stimme aus den eigenen Reihen angewiesen. Damit zeichne sich das Scheitern eines der zentralen wirtschaftspolitischen Projekte Bidens ab. Da die Demokraten fast alle konkreten Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen in diesem Paket gebündelt hätten, wäre dies ein herber Rückschlag für den Klimaschutz.Das BBB-Paket habe in seiner Fassung vom Dezember noch die ursprünglich ausgewählten Instrumente in Form von Steuersubventionen für erneuerbare Energieerzeugung und Elektro-Autos in Höhe von 320 Mrd. Dollar über zehn Jahre enthalten. Diese seien von den Befürwortern von BBB als entscheidender Schritt zur Erfüllung der internationalen Klimazusagen der USA dargestellt worden. Weitergehende Schritte wie in der EU, zum Beispiel höhere Energiesteuern oder die landesweite Einführung eines CO2-Preises, hätten nie zur Debatte gestanden. Damit habe sich eh abgezeichnet, dass die schon bestehenden Abstände zwischen den Strompreisen in den USA und in der EU (bzw. insbesondere in Deutschland) auch mit BBB größer würden.Es sei nicht auszuschließen, dass Manchin sich durch Änderungen an BBB doch noch umstimmen lasse. Selbst ein Scheitern des Pakets wäre aus anderen Gründen nicht unbedingt bedauerlich, denn es zeichne sich durch viele problematische Aspekte aus. So würden die geplanten Änderungen am Steuerrecht dieses noch mal deutlich komplexer, unübersichtlicher und sogar teilweise ungerechter machen. Auch habe sich BBB zuletzt immer mehr zu einer Mogelpackung entwickelt, was die wahrscheinlichen Kosten für den Steuerzahler angehe.