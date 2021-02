Börsenplätze Klassik Radio-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Klassik Radio-Aktie:

5,60 EUR 0,00% (08.02.2021, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Klassik Radio-Aktie:

5,80 EUR +1,75% (08.02.2021, 12:47)



ISIN Klassik Radio-Aktie:

DE0007857476



WKN Klassik Radio-Aktie:

785747



Ticker-Symbol Klassik Radio-Aktie:

KA8



Kurzprofil Klassik Radio AG:



Die Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8) mit Sitz in Augsburg ist ein börsennotierter Rundfunkbetreiber, der 2004 aus der Euro Media Group AG hervorgegangen ist. Die Klassik Radio AG hat mehrere Tochterunternehmen in den Bereichen Hörfunk und Hörfunkwerbung. (08.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Klassik Radio-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rundfunkbetreibers Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8).Wie zu erwarten gewesen sei, habe sich die Corona-Pandemie negativ auf die letztjährigen Zahlen von Klassik Radio ausgewirkt. So sei der Umsatz vorläufigen Angaben zufolge um knapp 20 Prozent auf 14,6 Mio. Euro zurückgegangen, während das EBITDA um fast die Hälfte gesunken sei. Mit 1,5 Mio. Euro sei aber trotz des zweiten Lockdowns ein Wert über den Analystenschätzungen erreicht worden, im zweiten Halbjahr habe sogar im Vorjahresvergleich ein EBITDA-Wachstum erzielt werden können.Ermöglicht worden sei diese starke Ergebnisentwicklung des zweiten Halbjahrs durch deutliche Kosteneinsparungen, die vor allem den Streamingdienst Klassik Radio Select betroffen haben dürften. Hier habe Klassik Radio in den Vorjahren hohe Beträge vor allem in die Softwareentwicklung investiert, ohne aber (bislang) die Wachstumsdynamik mit dem Produkt entscheidend erhöhen zu können. Nun solle der Investitionsfokus wieder stärker auf das Kerngeschäft Radiosenderverlegt werden. Dazu habe sich Klassik Radio einen zweiten, bundesweiten DAB+ Sendeplatz gesichert, auf dem zum 1. Februar der Sender "Klassik Radio Movie" gestartet sei. Mit der Konzentration auf Filmmusik wolle das Unternehmen das neue Angebot nutzen, um die eigene Reichweite abseits des bisherigen Zielpublikums zu erhöhen und damit die Attraktivität für Werbekunden weiter zu verbessern.Vor dem Hintergrund, dass dieser Expansionsschritt im Kerngeschäft erfolge, in dem Klassik Radio seit Jahrzehnten eine exzellente Expertise aufgebaut habe, räume der Analyst dem Vorhaben eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit ein und habe sein Modell diesbezüglich angepasst. Demgegenüber habe er die Bedeutung von KRS in unseren Schätzungen aus Vorsicht auf eine Nebenrolle reduziert. Sollte es Klassik Radio gelingen, das Produkt doch noch zu einem großen wirtschaftlichen Erfolg zu führen, wäre das ein zusätzliches Wertpotenzial, das in seinem Modell nun nicht mehr enthalten sei. Aus dem Umbau des Schätzmodells habe sich eine ab 2023 spürbar höhere Umsatzreihe ergeben, der aber im Vergleich mit früheren Schätzungen nun aber vorsichtigere Margenannahmen gegenüberstünden. In Verbindung mit den insgesamt niedrigeren Schätzungen für dieses Jahr, die auf die Corona-Pandemie sowie auf die Anlaufkosten von "Klassik Radio Movie" zurückzuführen seien, habe sich der von Jakubowski ermittelte faire Wert auf 7,90 Euro je Aktie (zuvor: 8,60 Euro) ermäßigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link