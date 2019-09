Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

39,89 Euro +0,63% (13.09.2019, 11:32)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

CAD 58,01 -0,96% (12.09.2019, 22:15)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (13.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) unter die Lupe.Kein Zweifel: Unter den großen und mittelgroßen Produzenten sei die Kirkland Lake Gold-Aktie in den vergangenen drei Jahren das Beste gewesen, was man als Anleger habe haben können. Die Gewinne würden sich im vierstelligen Prozentbereich summieren. Selbst in dem schwierigen Markt 2018 habe das Papier nur die Richtung nach oben gekannt. Der kanadische Konzern sei eine Cashmaschine, kaufe Aktien zurück, zahle Dividende. Doch warum laufe es eigentlich bei Kirkland Lake Gold so gut?Grade sei king - das sei ein alter Spruch in der Goldbranche. Der stimmet nur zum Teil. Sicherlich sei ein hoher Goldgehalt von Vorteil. Dennoch müsse auch die Metallurgie stimmen, sprich, es müsse auch die Möglichkeit bestehen, das viele Gold gewinnbringend aus dem Erz zu lösen. Beides stimme bei Kirkland Lake Gold und das mache die operative Performance so herausragend. Die Aktie sei nach allen Kriterien kein Schnäppchen mehr. Und eigentlich müsse Kirkland Lake Gold auch für die Zukunft vorsorgen und sollte in Sachen Übernahmen aktiv werden. Ein logisches Ziel wäre sicherlich Wesdome Gold. Auch die Aktie sei kein Schnäppchen mehr. Die Projekte würden aber sehr gut in Kirkland Lake Golds Portfolio passen. Die andere Alternative für Kirkland Lake Gold wäre sicherlich Osisko Mining. Zwar sei das Projekt noch nicht in Produktion. Doch auch Osisko habe sehr starke Goldgehalte auf dem Windfall Projekt in Kanada. Man dürfe gespannt sein, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:43,86 USD -1,22% (13.09.2019, 0:30)