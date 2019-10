Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

39,59 Euro +0,30% (17.10.2019, 08:00)



NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

44,18 USD +0,80% (16.10.2019)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

58,38 CAD +0,81% (16.10.2019)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (17.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) unter die Lupe.Die Aktie von Kirkland Lake Gold gehöre zu den besten Aktien, die Anleger in den letzten Jahren hätten kaufen können. Und das beziehe sich nicht nur auf den Goldsektor. Auf Sicht der letzten sechs Jahre sei die Aktie ein Tenbagger. Sei das Potenzial damit ausgereizt? Nein, würden zumindest die Analysten von CIBC sagen. Sie würden das Kursziel auf 67 Kanadische Dollar anheben und die Aktie weiterhin mit "outperform" einstufen.Das überrasche auf den ersten Blick: Kirkland Lake Gold habe bereits Vorab-Produktionszahlen geliefert und die seien in etwa wie erwartet gewesen. Die beiden Flaggschiffprojekte Macassa und Fosterville hätten überzeugen können. Dagegen bleibe der Holt-Komplex hinter den Erwartungen zurück. Allerdings würden über 90 Prozent der Produktion von Macassa (Kanada) und Fosterville (Australien) stammen. Holt sei bei weitem nicht so bedeutend wie die beiden anderen Minen. Und "Der Aktionär" könne sich vorstellen, dass Holt sogar zum Verkauf stehe. Aufgrund der Größe der Mine wäre das Projekt wohl bei einem kleineren Produzenten besser aufgehoben.Zurück zu den Analysten von CIBC: Sie würden das Jahresziel von 950.000 bis zu einer Million Unzen Gold bei Kirkland Lake Gold nicht in Gefahr sehen. Immerhin habe die Produktion nach dem dritten Quartal bereits bei 695.000 Unzen gelegen. Nachdem Fosterville zuletzt Rekordquartal nach Rekordquartal geliefert habe, sei es im dritten Quartal Macassa gewesen, das habe überzeugen können. Die Goldproduktion habe rund 30 Prozent höher gelegen als noch im Vorquartal.Da Kirkland Lake Gold mittlerweile auch ordentlich bewertet ist, gibt es in der zweiten Reihe sicherlich noch Alternativen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Anleger könnten zum Beispiel einen Blick auf Endeavour Mining werfen. Für noch spekulativere Investoren biete sich Teranga Gold an. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie: