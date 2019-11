Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold. (27.11.2019/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Cosmos Chiu von CIBC World Markets:Im Zuge einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Cosmos Chiu vom Investmenthaus CIBC World Markets seine die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL).Kirkland Lake Gold Ltd. habe sich mit Detour Gold auf eine Übernahme geeinigt. Der Deal komme nach Angaben der Analysten von CIBC World Markets unerwartet.Das Portfolio des Unternehmens gehe in Zukunft über den bisherigen Fokus auf hochwertige Untertageminen hinaus. Auf längere Sicht dürfte sich die Akquisition positiv auswirken. Analyst Cosmos Chiu weist aber auf kurzfristige Risiken des Deals hin.In ihrer Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von CIBC World Markets den Titel von "Outperformer" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 73,00 auf 60,00 CAD.