Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold.

(15.01.2018/ac/a/a)

Montreal (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Raj Ray von Desjardins Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Raj Ray vom Investmenthaus Desjardins Securities nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) aus.Die Analysten von Desjardins Securities weisen darauf hin, dass die Aktien von Kirkland Lake Gold Ltd. in 2017 zu den Titeln mit der besten Kursperformance gehört haben.Analyst Raj Ray ist davon überzeugt, dass der Aktienkurs noch weitere Luft nach oben hat. Kirkland Lake Gold dürfte den Markt weiterhin positiv überraschen können. Einige starke Katalysatoren seien in nächster Zeit zu erwarten.Die Kirkland Lake Gold-Aktie zähle zu den Top-Empfehlungen für 2018.