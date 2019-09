Xetra-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,4855 Euro (12.09.2019)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,73 USD (12.09.2019)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (13.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Die vergangenen zwölf Monate hätten der Goldbranche gleich zwei Mega-Übernahmen beschert: Im Herbst vergangenen Jahres habe sich Barrick Gold den afrikanischen Goldproduzenten Randgold Resources geschnappt. Damit habe Barrick zunächst seine Stellung als Nummer eins der Goldbranche untermauert. Dieses Jahr habe dann Newmont Mining mit der Übernahme von Goldcorp gekontert. Seitdem sei es ruhig geworden. Doch das könnte sich bald ändern.Die Gold Investor Group unter der Führung von Milliardär und Hedge Fonds Manager John Paulson habe es sich zur Aufgabe gemacht, ausufernde Kosten bei Goldkonzernen zu unterbinden und die Interesse der Aktionäre (freilich damit auch die eigenen) stärker in den Fokus zu rücken. Die Gruppe aus 18 Investoren mahne jetzt an, dass es noch immer zu viel Verschwendung in der Branche gebe. Daher seien weitere Fusionen angesagt. Zudem müsse es bessere Management Teams geben. Vor allem die G&A Ausgaben (General and administrative expenses) seien den Investoren ein Dorn im Auge. Hier seien manche Konzerne einfach zu verschwenderisch. Unter den großen Produzenten würden hier Polymetal und Kinross ins Auge stechen, unter den kleineren zum Beispiel Golden Star Resources. Allerdings sollten Anleger auch beachten: Hier bilanziere jeder Konzern etwas anders, richtig vergleichbar seien die Zahlen daher nicht.Dennoch: Paulson und Co hätten sicherlich recht, wenn sie anmahnen würden, dass es eigentlich noch zu viel Goldkonzerne gebe - und zu wenig gute Managements in der Branche. Von daher wären sicherlich einige Projekte bei anderen Konzernen beziehungsweise unter anderer Führung besser aufgehoben. Die Branche müsse sich konsolidieren. Und das werde nach Überzeugung der Experten auch in den kommenden Monaten und Jahren geschehen. Von daher lauern für die Anleger weiterhin zahlreiche gute Übernahmechancen im Goldsektor, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2019)Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:4,301 Euro -0,30% (13.09.2019, 08:39)