ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (27.05.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) charttechnisch unter die Lupe.Der charttechnische Blick auf die Kinross Gold-Aktie sei weiterhin ein sehr lohnender. Und zwar aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Blickwinkeln: So habe die Korrektur der letzten Monate unter dem Strich einen idealtypischen Pullback an die Nackenzone der Bodenbildung der letzten Jahre bei rund 6 USD gebracht. Die Demarkationslinie der unteren Umkehr werde noch zusätzlich durch den ehemaligen Baissetrend seit 2008 (akt. bei 5,94 USD) sowie durch die 50%-Korrektur der gesamten Haussebewegung seit Januar 2016 (5,81 USD) verstärkt. Als Sahnehäubchen habe das Papier zuletzt den kurzfristigen Korrekturtrend seit September vergangenen Jahres zu den Akten gelegt. Dadurch trage die Verschnaufpause der letzten Monate die Züge einer trendbestätigenden Korrekturflagge. Damit würden wieder zweistellige Notierungen bzw. ein Anlauf auf das Mehrjahreshoch von 2020 bei 10,32 USD auf die Agenda rücken. Langfristig würden die beiden beschriebenen Chartformationen sogar auf mehr hoffen lassen, denn sowohl aus der unteren Umkehr als auch aus der beschriebenen Flagge ergebe sich ein Kursziel von rund 11,50 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.04.2021)