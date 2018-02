Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analystin Tanya Jakusconek von Scotiabank:Tanya Jakusconek, Aktienanalystin vom Investmenthaus Scotiabank, bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Kinross Gold Corp. habe mit dem in Q4/17 erzielten adjustierten Gewinn je Aktie die Erwartungen verfehlt.Das Unternehmen habe zwei Wasserkraftwerke gekauft, die vor die langfristige Stromversorgung für Paracatu vorgesehen seien.Die Analystin Tanya Jakusconek hält am Kursziel für die Kinross Gold-Aktie von 5,00 USD fest.