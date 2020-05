Tradegate-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

59,11 EUR +0,61% (28.05.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

65,42 USD +1,25% (28.05.2020, 22:10)



ISIN Kellogg-Aktie:

US4878361082



WKN Kellogg-Aktie:

853265



Ticker-Symbol Kellogg-Aktie:

KEL



Nyse-Symbol Kellogg-Aktie:

K



Kurzprofil Kellogg Company:



Kellogg Company (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) ist ein führender Produzent von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den bekanntesten Marken von Kellogg zählen die Kellogg's Cornflakes, Kellogg's Rice Crispies, Kellogg's Frosties oder Nutri-Grain gefüllte Vollkornriegel sowie die Chipsmarke Pringles. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht. (29.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kellogg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Cornflakes-Herstellers Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) unter die Lupe.Lange habe der Aktienmarkt kaum Notiz von Kellogg genommen, doch so langsam komme Leben in den Aktienkurs des US-Traditionskonzerns. Am Donnerstag habe die Aktie die bedeutende 200-Tage-Linie überwindet. Die Diskussion ums Fleisch sorge für Kursfantasie. Die Corona-Krise habe die fleischverarbeitende Industrie hart getroffen. Nachdem in mehreren Betrieben das Coronavirus ausgebrochen sei, werde in den USA die Versorgung mit Schweinefleisch knapp.Die Krise habe dazu geführt, dass der US-Konzern wieder gefragt sei an der Börse. Die Investoren würden erwarten, dass die Verbraucher verstärkt zu veganen Alternativen greifen würden, womöglich auch noch nach Corona. Was viele bislang übersehen: Kellogg mischt mit seiner Tochter Morningstar Farms im Markt kräftig mit. 2019 war Morningstar Farms die mit Abstand gefragteste Ersatzfleischmarke in den USA. 22 Millionen Amerikaner gaben an, die Produkte regelmäßig zu essen.Kellogg gehöre zweifellos zu den unterschätzten Unternehmen am Aktienmarkt. Dabei habe der US-Konzern mit seinen Top-Marken (Pringles, Cheeze-it) noch viel Luft im 121 Mrd. USD schweren Snacks-Markt in den USA. Aktuell liege der Marktanteil erst bei 3,5%. Noch mehr Wachstumspotenzial habe Morningstar Farms. Die Tochter komme aktuell auf eine Bewertung von 8 Mrd. USD, was bedeute, dass das Kellogg-Kerngeschäft mit einem Umsatz-Multiple von nur 1 bewertet werde. Er bleibe bei seinem Kursziel von 70 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze Kellogg-Aktie:Xetra-Aktienkurs Kellogg-Aktie:58,98 EUR +1,43% (28.05.2020, 17:35)