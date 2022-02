Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (23.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kapsch TrafficCom habe im dritten Quartal 2021/22 einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet und damit ein wenig unter den Schätzungen der Analysten der RBI und den Konsensschätzungen gelegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei mit EUR -4,8 Mio. weiter hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was jedoch auf höhere Einmaleffekte zurückzuführen sei, als die Analysten der RBI erwartet hätten. Bereinigt um die einmaligen Aufwendungen in Höhe von EUR 12 Mio., hätte das operative Ergebnis unsere und die Markerwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn habe sich auf EUR -5,5 Mio. belaufen.Wie erwartet habe das Management die Umsatzwachstumsprognose für 2021/22 von einem Zielwert von EUR 550 Mio. auf "positiv" (d.h. über EUR 505 Mio.) gesenkt. Aufgrund der höheren einmaligen Aufwendungen sei jedoch auch die Prognose für die EBIT-Marge von zuvor rund 3% auf "unter 3%, aber positiv" gesenkt worden. Das Management habe argumentiert, dass eine Senkung der Kostenbasis nicht mehr möglich sei, ohne die weiteren Wachstumsaussichten zu beeinträchtigen, und eingeräumt, dass die Rentabilität zu wünschen übrig lasse.Der Transformationsprozess von Kapsch TrafficCom scheine sich länger hinzuziehen als bisher geplant, wobei die Pandemie ihren Tribut fordere, aber die Dynamik neuer Projektaktivitäten das größere Problem darstelle. Angesichts der zugrunde liegenden Rentabilität würden die Analysten der RBI die Ergebnisse neutral einschätzen, aber der Turnaround scheine noch einige Quartale auf sich warten zu lassen.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von Kapsch TrafficCom lautete "halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.