Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

11,70 EUR -0,43% (05.10.2020, 15:39)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

11,60 EUR -0,85% (05.10.2020, 16:24)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wien Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (05.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG).Kapsch TrafficCom habe am 02.10. einen pessimistischen Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Angeblich aufgrund von COVID-19 kämen zu bereits bekannten Herausforderungen noch geringere Umsätze aus dem profitablen Komponentengeschäft sowie Ausschreibungs- und Auftragsverzögerungen im gesamten Geschäft hinzu. Aufholeffekte erwarte das Unternehmen erst im nächsten Geschäftsjahr. Insgesamt solle sich das zweite Quartal QoQ nicht verbessert haben. Für das Geschäftsjahr 2020/21 werde seitens des Managements bei schwieriger Visibilität ein Umsatzrückgang von 15% bis 20% YoY sowie ein zweistellig negatives EBIT erwartet, es würden zusätzlich mögliche Wertberichtigungen drohen. Die Dividendenpolitik werde bis auf weiteres ausgesetzt.Es habe noch kein Update zur neuen Strategie 2027 gegeben, was der Analyst demnächst erwarte. Ein Sparprogramm sei angekündigt und aufgelegt worden; hiermit sollten nachhaltige Kosten im zweistelligen Millionenbereich gesenkt werden.Der Analyst reduziere seine Schätzungen für die nächsten zwei Jahre und erwarte nun geringere Umsätze und Margen. Zudem könnte das Unternehmen Wertberichtigungen von Vermögenswerten bei den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (ZGEs) EMEA und Americas vornehmen. Die Dividende setze er aus und warte auf eine neue Vorgabe seitens des Managements.Der Analyst belasse seinen Zielkurs bei 16,50 Euro. Dabei orientiere er sich an dem DCF Modell (fairer Wert 17,04 Euro pro Aktie, vorher 18,68 Euro). Aufgrund der aktuell fehlenden Visibilität und mangels Aussage des Managements sehe er eine Multiple-Bewertung im von Corona-geprägten Marktumfeld als nicht geeignet. Die Aktie habe am Freitag bei 11,70 Euro nahe am Mehrjahrestief von 11,20 Euro geschlossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen