Wie würden derzeit die wichtigsten Zentralbanken FED und EZB agieren? "Mit dem Ziel, die Kapitalmärkte zu stabilisieren, erhöhen die Zentralbanken ihre Bilanzen durch Zukäufe von Staats- und zusehends auch Unternehmensanleihen. Insbesondere die amerikanische Notenbank hat im März entscheidend dazu beigetragen, die Finanzmärkte zu beruhigen, indem sie auch High Yield-Produkte auf ihre Kaufliste setzte", sage Kottke. "So wurde die FED-Bilanz seit Jahresbeginn um 20 Prozent des BIP ausgeweitet, jene der EZB hingegen ‘nur’ um 10 Prozent. Wir erwarten jedenfalls, dass die wichtigsten Zentralbanken ihre rekordtiefen Zinssätze noch für längere Zeit beibehalten werden."



Die Entwicklung weiterer Faktoren mit Einfluss auf die Kapitalmärkte:



- Konjunktur: Die Weltwirtschaft habe im ersten Halbjahr ihren schärfsten Einbruch seit über 70 Jahren erlebt. Ob es zu einer V-förmigen Erholung kommen werde, hänge vom privaten Konsumverhalten sowie den Covid-19-Fallzahlen ab.



- Gewinnentwicklung der Unternehmen: Im aktuellen Umfeld hätten viele Unternehmen Probleme, einen seriösen Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf zu geben. Dies erschwere auch kurz- und mittelfristige Prognosen, was die Entwicklung an den Kapitalmärkten anbelange. Die Berichtssaison für das 2. und 3. Quartal werde wegweisend sein.



- Bewertung: Nach den Kursanstiegen an den Aktienmärkten seien die Bewertungen der Unternehmen im historischen Vergleich hoch. Sollte es zu keiner konjunkturellen V-Erholung kommen, erwarten die Analysten vom Bankhaus Carl Spängler & Co. zunehmende Volatilitäten an den Kapitalmärkten. (14.07.2020/ac/a/m)





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Die aufgrund der Corona-Krise stark veränderten Rahmenbedingungen machen eine Einschätzung der Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten schwer, so die Analysten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Das Bankhaus Spängler rechne in seiner Prognose für die kommenden Monate nicht nur bei Aktien mit ausgeprägten Kursschwankungen. "Auch bei zuletzt von den Zentralbanken vermehrt zugekauften Unternehmensanleihen, High Yield-Anleihen sowie bei Währungen sehen wir eine zunehmende Volatilität", meine Vorstandsmitglied Nils Kottke. Für Anleger sollte daher ein aktives Risikomanagement noch stärker im Fokus stehen."Selten waren Vorausschauen mit einer höheren Unsicherheit behaftet als heute. Im weiteren Jahresverlauf wird sich zeigen, wie sich der private Konsum entwickelt, ob erneut soziale Distanzierungsmaßnahmen erforderlich sein werden und wie die wirtschaftliche Erholung verläuft", so Kottke. "Es stellt sich die Frage, ob sich die Kapitalmärkte nicht bereits zu weit vom eigentlichen konjunkturellen Umfeld entfernt haben. Obendrein werden geopolitische Themen, wie die US-Präsidentschaftswahl und der Handelskonflikt zwischen den USA und China, derzeit noch vollständig ignoriert."