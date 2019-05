Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat sich entgegen der Markterwartung verschärft, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.



Eine kurzfristige Einigung sei nicht in Sicht. Zudem hätten die Brexit-Sorgen rund um die Nachfolgespekulation von Theresa May deutlich zugenommen und das Britische Pfund belastet. Risikoanlagen hätten nachgegeben, während sich US-Staatsanleihen als sicherer Hafen erwiesen hätten. Mit der anhaltenden Unsicherheit dürfte sich die nötige Konjunkturerholung weiter verzögern, wie der jüngst enttäuschende ifo-Index auch andeute. Unter diesem Stimmungsumschwung seit Anfang Mai würden insbesondere asiatische Schwellenländer-Aktien leiden, die mit anhaltend negativen Gewinnrevisionen sowie starken Mittelabflüssen zu kämpfen hätten. Da die Wahrscheinlichkeit für kurzfristig positive Impulse (bessere Konjunkturdaten, Brexit-Einigung, Handelsdeal) gefallen sei, scheine eine etwas defensivere Positionierung sinnvoll. Zumal die starke YTD-Performance vieler Anleger Gewinnmitnahmen vor der typisch schwächeren Sommersaisonalität wahrscheinlicher mache.



Auch nach der jüngsten Eskalation bleibe der Handelskrieg zwischen den USA und China das dominierende Thema an den Kapitalmärkten. Die Sorgen hinsichtlich negativer Auswirkungen auf die Konjunktur, unterbrochenen Lieferketten und sinkenden Unternehmensgewinnen hätten die Aktienmärkte belastet. Zudem deute derzeit nichts auf eine kurzfristige Lösung des Konflikts hin. Allein ein Treffen von US-Präsident Trump und dem chinesischen Staatspräsident Xi Ende Juni am Rande des G20-Gipfels biete Hoffnung auf eine Annäherung. Am Freitag richte sich der Fokus in den USA auf die Arbeitsmarktdaten sowie die Lohn- und Inflationsentwicklung. Nächste Woche würden dann die Einkaufsmanagerindices Aufschluss für die Konjunkturentwicklung geben. In Europa dürften die Nachwehen der Europa-Wahlen auch die nationalen politischen Diskussionen bestimmen. (28.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.