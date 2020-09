Besser als erwartet habe sich im abgelaufenen Quartal auch die angeschlagene US-Kaufhauskette Macy's (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) (+0,6%) geschlagen. Zwar sei es im abgelaufenen Quartal zu einem Verlust gekommen, dieser sei aber weniger dramatisch ausgefallen als erwartet.



Deutlich profitieren können hätten die Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) (+3,8%) und Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) (+5,2%) von positiven Analystenkommentaren.



Nachbörslich deutlich nach unten sei es mit den Aktien des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) gegangen, nachdem dieser eine erste Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme des Krebsbehandlungsspezialisten Varian Medical Systems (ISIN: US92220P1057, WKN: 852812, Ticker-Symbol: VNM) bekannt gegeben habe.



Altice USA (ISIN: US02156K1034, WKN: A2DTR8, Ticker-Symbol: 15PA) (+3,5%) biete USD 7,9 Mrd., um die die kanadische Kabelgesellschaft Cogeco (ISIN: CA19238T1003, WKN: 887047, Ticker-Symbol: 76E) (+16,8%) zu übernehmen. Anschließend möchte Altice USA deren kanadische Aktiva an Rogers Communication (ISIN: CA7751092007, WKN: 867590, Ticker-Symbol: RCIB) (+4,7%) weiterverkaufen.



Erneut unter Druck sei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (-5,8%) gestanden, nachdem die Investmentgesellschaft Baillie Gifford & Co. ihre Beteiligung am Elektroautobauer reduziert habe. (03.09.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Pharmariese Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) kündigte gestern an, noch im September einen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen zu wollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie habe um 3,2% zulegen können.Beim Spirituosenhersteller Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER) der Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal weniger stark ausgefallen als befürchtet aus. Die Aktie habe ebenfalls im Plus (+2,5%) geschlossen.