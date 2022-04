Kryptowährungen als neue Form der Kapitalanlage

Kryptowährungen schaffen es immer mehr in die Mitte der Gesellschaft, wobei das gesamte Thema erst einige Jahre alt ist. Im Jahr 2009 gründete ein Japaner die erste Kryptowährung namens Bitcoin, welche nach und nach immer mehr Aufmerksamkeit bekam. Anfangs stand der Bitcoin allein und war noch sehr wenig wert, was sich aber schnell verändern sollte.



Nach einiger Zeit sahen Menschen die Möglichkeiten, die durch Kryptowährungen geschaffen wurden und veröffentlichten teilweise selbst Kryptowährungen. Diese spezialisierten sich für bestimmte Bereiche und konnten in diesen teilweise exklusiv benutzt werden. Ethereum war beispielsweise eine davon, die aktuell immer mehr an Bedeutung und Preis gewinnt.

In den Anfangszeiten lag der Bitcoin noch bei wenigen Cents, was aber in den nächsten Jahren um einiges anstieg. Inzwischen liegt der Preis für einen Bitcoin bei ungefähr 30.000 Euro, welcher aber stark am Schwanken ist und auch Mal den Wert von 60.000 Euro geknackt hatte.



In Bezug auf eine Anlage besteht eine geringe Gefahr bei Bitcoin, dass das gesamte Geld verloren geht. Bitcoins werden immer teilweise stabil bleiben, aber haben ein großes Potenzial, um sich in den nächsten Monaten zu verdoppeln oder verdreifachen. Der große Reichtum kann mit dieser Kryptowährung zwar nicht mehr erlangt werden, aber es ist trotzdem eine gute Möglichkeit der Kapitalanlage.



Dann wiederum bestehen andere Kryptowährungen, die sich in den nächsten Jahren deutlich im Wert steigern können. Dabei besteht aber die Gefahr, dass sie stabil bleiben oder gar sinken. Sie sind deutlich riskanter als der Bitcoin, aber eine Möglichkeit, um eventuell viel Geld zu gewinnen. (14.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Inzwischen beschäftigen sich immer mehr Menschen mit dem Thema der Kapitalanlage, da sie an dem Rentensystem in Deutschland zweifeln und teilweise bereits vor dem Rentenalter mit der Arbeit aufhören möchten. Außerdem ist es für andere ein Weg, um Geld zu vermehren und finanziell unabhängiger zu werden, was mit der richtigen Kapitalanlage möglich ist. Prinzipiell stehen unterschiedliche Möglichkeiten der Finanzierung im Raum, welches beispielsweise die Form Mezzanine betrifft , was der Ausdruck für eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital ist. Durch diese Finanzierungsform kann Kapital effektiv angelegt werden, was zu einem Gewinn führen kann.Natürlich sind noch weitere Formen der Finanzierung möglich, wobei es letztendlich wichtig ist, wofür das Kapital angelegt werden soll und wie hoch dieses ist. Außerdem bestehen immer ungefähre Tendenzen und Formen der Volatilität, wie riskant oder rentabel das Projekt sein kann.