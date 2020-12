Bonn (www.aktiencheck.de) - Während die Aktienmärkte in den USA von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen, fehlen dem nördlichen Nachbarn hierzu noch einige Prozentpunkte, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Die Gründe: Zum einen würden Energieexporte rund zehn Prozent der Gesamtausfuhren Kanadas ausmachen und die Ölpreise würden weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau notieren. Zum anderen seien in einigen Provinzen Kanadas erst kürzlich neue, lokale Lockdowns implementiert worden. Licht am Ende des Tunnels sei aber in Sicht, da Kanadas Regierung Hilfen für Einkommensverluste infolge der Coronavirus-Pandemie bis Mitte 2021 verlängert habe. Im zweiten Quartal 2020 hätten diese Hilfen dafür gesorgt, dass das verfügbare Einkommen zwölf Prozent über dem des vierten Quartals 2019 gelegen habe. Seien die Lockdowns erst aufgehoben, dürften die Kanadier verstärkt konsumieren und somit die Wirtschaft ankurbeln. Nach einem erwarteten negativen Gewinnwachstum von knapp 36 Prozent je Aktie in 2020 würden Analysten nun ein positives Gewinnwachstum von 54 Prozent je Aktie in 2021 für den S&P/TSX Composite prognostizieren, weshalb vor allem zyklische Titel bei entsprechender Risikobereitschaft interessant erscheinen würden. (03.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.