Linz (www.aktiencheck.de) - Der Kanadische Dollar (CAD) zählt zum Korb der Rohstoffwährungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Gold- und Rohölpreisentwicklung habe starken Einfluss auf die Währung. Bezüglich weltweiter Ölreserven sei Kanada auf Platz 3. Schwankungen bei Rohöl würden sich leicht verzögert auf Wachstum und Staatseinnahmen auswirken. Die Industrie erstrecke sich entlang eines ca. 350 km breiten Streifens entlang der Grenze zur USA, die mit einer Exportquote von rund 80% der wichtigste Handelspartner seien. Die politische Haltung zur Handelspolitik des US-Präsidenten habe somit erhebliche Auswirkung auf die Wirtschaft des Landes.



Die gestiegenen Ölpreise 2016 hätten in den letzten Monaten für einen festen CAD gesorgt. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend allmählich ein Ende findet, so Oberbank. Für die nächsten Monate erwarten wir eine Range von 1,3700 bis 1,4300 in EUR/CAD, so Oberbank weiter. Warum? Zum einen könne eine protektionistische US-Politik für einen schwachen Kanadischen Dollar sorgen. Zum anderen würden nach einer Verdoppelung der Ölpreise im Jahr 2016 heuer nur moderate Preissteigerungen bei Öl erwartet. (01.03.2017/ac/a/m)





