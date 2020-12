Der zyklische Impuls in Kanadas Volkswirtschaft habe sich in der jüngeren Vergangenheit vordergründig auf den privaten Konsum und den Wohnbau zurückführen lassen. So hätten Kanadas Haushalte seit 1997 eine stetige Nettofinanzersparnis von durchschnittlich -2,8% pro Jahr ausgewiesen - sprich im Aggregat hätten die Ausgaben der Haushalte die Einnahmen um 2,8% des BIP pro Jahr überstiegen - was sich zwangsläufig in einem gewaltigen Anstieg des Debt/Income Ratio der Haushalte manifestiert habe. Ein fortlaufendes Defizit in dieser Größenordnung sei im internationalen Vergleich eher Ausnahme als Regel (insbesondere nach der wegweisenden Finanzkrise).



Im Zusammenhang mit der Corona Pandemie und ihren Nachwirkungen stelle sich die Frage, inwieweit die privaten Haushalte auch weiterhin an diesem Muster festhalten um den zyklischen Impuls für die kanadische Volkswirtschaft liefern würden - bzw. gewillt seien mehr auszugeben, als sie einnehmen würden. Sollten die kanadischen Haushalte nach dem Ende der Pandemie wieder zu beständigen Überschüssen zurückkehren - was im Wesentlichen den gesunden Normalzustand darstelle - wäre dies sicherlich ein nicht unerheblicher Belastungsfaktor für die kanadischen Wachstumsaussichten.



Klar sei aber auch, dass die niedrigen Zinsen und die hohen Häuserpreise eine Fortsetzung dieses Trends weiterhin ermöglichen und auch begünstigen würden. Dennoch sollte man sich vor Augen halten, dass der Haushaltssektor eine negative Nettofinanzersparnis nicht dauerhaft durchhalten könne und daher früher oder später zu Überschüssen zurückkehren müsse. Die weitere Entwicklung der Nettofinanzersparnis der Haushalte spiele in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle für den kanadischen Immobilienmarkt und sollten von Marktteilnehmern mit Blick auf 2021 nicht unterschätzt werden. Eine Rückkehr zu Überschüssen dürfte insofern ein Abwärtsrisiko für Kanadas Volkswirtschaft darstellen - insbesondere für den Immobilienmarkt. (Ausgabe vom 11.12.2020) (14.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das BIP Wachstum in Kanada hat sich im 3. Quartal mit robusten 40,5% (annualisiert) recht erfreulich präsentiert, so die Analysten der Nord LB.Besonders der private Konsum und der Wohnbau seien die treibenden Kräfte hinter der Erholung zum Start des 2. Halbjahres gewesen. Diese Nachricht sollte jedoch nicht überinterpretiert werden, da es sich hier in erster Linie um einen Rückpralleffekt handele. Die Wiedereinführung der Corona-Maßnahmen - wenngleich weniger streng als noch im Frühjahr - dürfte die Entwicklung im 4. Quartal wieder deutlich dämpfen.