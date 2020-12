Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwar steht Kanada weniger im Fokus als der südliche Nachbar USA; die zweite Coronavirus-Welle erfasst aber auch das Land der Großen Seen, so die Analysten von Postbank Research.



Aufgrund lokaler Einschränkungen insbesondere in Ontario und Quebec dürfte das Wirtschaftswachstum im Dezember geringer ausfallen als noch vor Kurzem angenommen. Hilfe naht jedoch vonseiten der Fiskalpolitik: Zusätzliche 50 Milliarden Kanadische Dollar sind für dieses Fiskaljahr zur Stützung der Konjunktur eingeplant. Für die nächsten drei Jahre sind zudem weitere Stimuli in Höhe von bis zu 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beschlossen worden. Die direkten Fiskalhilfen seit Beginn der Pandemie würden somit auf 20 Prozent des BIP anwachsen. Das ist mehr als in jedem anderen Industrieland. Hilfen für Einkommensverluste aufgrund der Pandemie wurden bis Mitte 2021 verlängert. Im zweiten Quartal 2020 sorgten diese dafür, dass das verfügbare Einkommen zwölf Prozent über demjenigen des vierten Quartals 2019 lag. Sobald die Lockdowns komplett aufgehoben worden sind, könnte somit ein starker "Nachhol"-Konsum die Wirtschaft ordentlich ankurbeln. Von einer globalen Konjunkturerholung dürften wiederum auch die Ölpreise profitieren - und damit die kanadische Wirtschaft, da Energieexporte rund zehn Prozent der Gesamtausfuhren Kanadas ausmachen. Trotz mittelfristig guter Aussichten sank der Kanadische Dollar gegenüber dem den Euro gestern auf ein neues Ein-Monats-Tief. (03.12.2020/ac/a/m)



