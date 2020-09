Es wäre zwar übertrieben, Kanadas Wirtschaft als 51. Staat der Vereinigten Staaten zu bezeichnen. Allerdings würden die USA fast zehnmal so viele Einwohner wie Kanada zählen. Die Wirtschaft des südlichen Nachbarn sei gemessen am Bruttoinlandsprodukt mehr als zehnmal so groß wie die kanadische, ja allein Kaliforniens Output sei fast doppelt so groß. Etwa zwei Drittel seines Außenhandels in Waren und Dienstleistungen wickle Kanada mit den USA ab. Bei den Waren würden weitere rund 5% des Handels mit Mexiko stattfinden, das sich am anderen Ende des Kontinents in einer ähnlich abhängigen Lage befinde. Für beide sei daher die Ablösung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA durch USMCA am 1. Juli 2020 ein wichtiges Ereignis gewesen.



Zwar bleibe damit der zoll- und bürokratiefreie Warenaustausch in Nordamerika die Norm. Wie der neue Name aber schon nahelege: Die Dominanz der USA habe hier noch einmal deutlich zugenommen. Kanada und Mexiko hätten gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, denn Donald Trump habe ihnen andernfalls mit dem Ende des Freihandels gedroht.



An der Abhängigkeit vom großen Nachbarn im Süden werde auch das Freihandelsabkommen CETA mit der EU wenig ändern. Obwohl es nicht sehr ambitioniert gewesen sei und schon seit 2017 provisorisch in Kraft sei, verzögere sich die vollständige Implementierung durch die Zustimmungspflicht aller nationalen (und einiger subnationaler) Parlamente der EU. Die EU als Ganzes sei zwar in den vergangenen Jahren Kanadas zweitwichtigster Handelspartner hinter den USA gewesen - aber mit sehr langem Abstand. Im Anteil von gut 11% für 2019 sei zudem noch Großbritannien mit allein fast drei Prozentpunkten vertreten gewesen. China mache am kanadischen Warenhandel derzeit knapp 7% aus und liege damit bei den Einzelländern auf Platz 2 - was im Umgang mit den USA zunehmend zu einem eigenständigen politischen Risiko werde.



Kanadas Regierungschef Trudeau habe innenpolitisch mit Skandalen im Zusammenhang mit Vorteilsgewährung zu kämpfen. Er dürfte bei den US-Wahlen im November auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden hoffen. Donald Trump habe ihn nicht nur persönlich beschimpft, sondern verfolge auch eine Politik, die - nicht zuletzt in Klimafragen - dem kanadischen Ansatz diametral entgegenstehe. In der Handelspolitik finde man sich trotz USMCA immer wieder im Visier der Amerikaner. Zuletzt seien vorher ausgesetzte Strafzölle auf kanadisches Aluminium wieder reaktiviert worden. (02.09.2020/ac/a/m)







Der Rohstoffpreisverfall 2015/2016 habe eine Schwäche mit anschließender Erholung gebracht. Ab 2018 habe sich das Wachstum trotz der Belastungen aus dem Handelsstreit mit den USA in einer recht engen Spannbreite zwischen 1,5% und 2% bewegt. Seit dem ersten Quartal 2020 schrumpfe die Wirtschaft in Kanada wie vielerorts und die Kontraktion habe sich im Frühjahr auf 11,5% gegenüber Vorperiode beschleunigt. Im Gesamtjahr dürfte das reale BIP um etwa 6,5% fallen - mehr als südlich des 49. Breitengrads in den USA.